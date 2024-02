Morte Vittorio Emanuele di Savoia: quando e dove si terranno i funerali

Quando si terranno i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia? La cerimonia funebre si svolgerà questa settimana a sette giorni esatti dal decesso del pretendente al trono d'Italia. Non è ancora nota la copertura mediatica dell'evento, ma la cerimonia, con molta probabilità, sarà pubblica sebbene in chiesa potranno accedere solo una cerchia ristretta di persone.

Quando e dove si svolgeranno i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia

La data della solenne cerimonia è stata fissata in data 10 febbraio 2024, di sabato, ad una settimana esatta dalla morte di Vittorio Emanuele di Savoia che si è spento il 3 febbraio 2024. Il luogo scelta dalla famiglia reale è la Cattedrale di San Giovanni Battista, ossia il Duomo di Torino. Il giorno prima dei funerali, il 9 febbraio, sarà allestita la camera ardente nella chiesa di Sant'Uberto, all'interno della Reggia Venaria.

La sepoltura, presso la cripta reale della Basilica di Superga, dove sono sepolti quasi tutti i Savoia, avverrà in forma strettamente privata subito dopo la cerimonia funebre.

Il pretendente al trono d'Italia non sarà sepolto al Pantheon dove riposavano i due ex Re: Vittorio Emanuele III e Umberto II, successivamente spostati in altri luoghi.

Chi sono gli invitati al funerale

Non si conoscono ancora i nomi delle persone di elevato rango sociale o legate al mondo delle istituzioni che parteciperanno ai solenni funerale del pretendente al trono d'Italia. Sicuramente saranno presenti tutti i familiari tra cui il figlio e principe Emanuele Filiberto di Savoia e la nuora Clotilde Courau.

C'è alta probabilità che al funerale partecipino anche componenti di altre casate reali europee o delle persone in rappresentanza di esse.

Per quanto riguarda la classe politica italiana, nessuno si è ancora espresso pubblicamente circa i funerali di Vittorio Emanuele di Savoia.

Dove vedere i funerali in Tv

Un'altra incognita relativa al funerale di Vittorio Emanuele di Savoia è la copertura televisiva. Non è ancora noto se qualche emittente televisiva, sia pubblica che privata, ha avuto i diritti per riprendere la cerimonia funebre del pretendente al trono d'Italia.

Sicuramente la maggior parte delle emittenti televisive e dei giornali italiani avranno una troupe posizionata all'esterno del Duomo di Torino per seguire l'evento dal vivo e trasmettere gli aggiornamenti in tempo reale.

