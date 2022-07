Qual è la maggioranza necessaria al Governo Draghi per andare avanti? E come avviene la votazione? Cosa aspettarsi in vista del voto di fiducia in Parlamento.

Il Governo Draghi è in carica dal 13 febbraio 2021, subentrato al Conte bis che aveva perso l’appoggio di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. La maggioranza parlamentare di cui gode è una delle più ampie della storia della Repubblica Italiana: 559 seggi alla Camera dei Deputati su 630, e 274 al Senato su 321. Questa era la situazione prima che il Movimento 5 Stelle uscisse dall’esecutivo.

Dopo le dimissioni respinte dal Presidente della Repubblica Mattarella, Mario Draghi si ripresenta oggi ai due rami del Parlamento per riferire sulla crisi di governo in atto e cercare una nuova maggioranza che lo sostenga fino alle prossime elezioni, nel 2023. Il voto al Senato è previsto alle 18.30, mentre quello alla Camera avverrà nella giornata di domani alle 14.

Anche dopo lo strappo dei Cinque Stelle, il governo ha lo stesso i numeri per andare avanti? Come funziona il voto di fiducia e quale maggioranza serve?

Voto di fiducia, quale maggioranza serve al Governo per restare in carica

Nel nostro ordinamento, in base al provvedimento per il quale si vota, esistono diverse tipologie di maggioranza. Quella semplice è quella più diffusa. Per ottenerla è necessario almeno il 50% + 1 dei voti favorevoli.

C'è poi la maggioranza assoluta che si ottiene con il 50% dei voti + 1 del numero totale dei membri di una delle due Camere. A differenza della maggioranza semplice è previsto un quorum. Per raggiungerlo, ad esempio, alla Camera dei Deputati, che conta 630 seggi, saranno necessari almeno 316 voti favorevoli.

La maggioranza qualificata, invece, fissa dei quorum ancora più elevati. Ad esempio, per l’elezione del Presidente della Repubblica o l’approvazione di una legge che modifica un articolo o una parte della Costituzione Italiana, è richiesta una maggioranza dei due terzi dei membri delle Camere, almeno per le prime tre votazioni.

Per quanto riguarda il voto di fiducia al Governo, non sono necessari quorum particolari, quindi la maggioranza semplice è sufficiente.

Voto di fiducia, Draghi può farcela?

L’articolo 94 della Costituzione asserisce che un Governo deve avere la fiducia di ciascuna delle due Camere che compongono il Parlamento Italiano. Sebbene il voto contrario di una o di entrambe non comporti l’obbligo di dimissioni, di fatto il governo non ha più una maggioranza che gli consenta di approvare norme, decreti e riforme, e ad ogni votazione rischierebbe di essere messo in minoranza. Per questo motivo, quando una o entrambe le Camere “sfiduciano” il governo, la prassi vuole che il Presidente del Consiglio salga al Quirinale per rassegnare le dimissioni.

Oggi comincia il giorno più lungo per Mario Draghi, su quali voti può contare e quali invece deve darli già per persi?

I numeri di Montecitorio e Palazzo Madama

Il Movimento 5 Stelle è uscito dalla maggioranza, portandosi via un pacchetto di voti sostanzioso, 104 per l’esattezza, poiché era stato il partito più votato alle elezioni del 2018. Nonostante ciò, alla Camera il premier in carica può fare affidamento su 450 deputati.

Anche al Senato le forze politiche che sostengono Draghi sono numericamente superiori. A confermare la fiducia sarebbero 204 senatori in tutto, al netto dei 61 del M5S.

Dal punto di vista dei numeri, quindi, la solidità del governo è stata scalfita in minima parte. La decisione se proseguire o meno l’esperienza di governo, dunque, è una questione che dipende in larga misura dal Presidente del Consiglio, ancora molto amareggiato dal comportamento dei Cinque Stelle, in quanto non avvezzo alle dinamiche della vita parlamentare, fatta di continui strappi e cuciture.

Leggi anche: Parlamentarizzare la crisi: una spiegazione semplice su cosa significa