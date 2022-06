Manca esattamente una settimana alle elezioni comunali. Domenica 12 giugno vanno al voto 974 comuni italiani per rinnovare i sindaci e i consigli comunali. In questo articolo approfondiamo la situazione di 4 Comuni tutti collocati nella provincia di Roma. Stiamo parlando di Guidonia Montecelio, Ciampino, Ladispoli e Ardea.

Manca esattamente una settimana alle elezioni comunali. Domenica 12 giugno vanno al voto 974 comuni italiani per rinnovare i sindaci e i consigli comunali. Ci sono ben 4 comuni capoluogo di Regione e 26 comuni capoluogo di provincia che vanno al voto.

Tutte realtà che abbiamo analizzato in queste settimane negli articoli di approfondimento per Trend-online.

Ora stiamo analizzando anche le situazioni dei principali comuni non capoluogo di Provincia.

In questo articolo approfondiamo la situazione di 4 Comuni di dimensioni importanti tutti collocati nella provincia di Roma. Stiamo parlando di Guidonia Montecelio, Ciampino, Ladispoli e Ardea.

Elezioni Amministrative 2022: le regole di voto nei quattro comuni

Guidonia Montecelio, Ciampino, Ladispoli e Ardea sono quattro comuni che hanno una popolazione oltre i 15.000 abitanti: ecco le regole che ci sono in merito alle elezioni.

C'è un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle Comunali a Guidonia Montecelio

Guidonia Montecelio è un Comune nella Provincia di Roma.

Sono quattro gli aspiranti alla carica di sindaco del Comune e sono 22 le liste presentate in vista del primo turno del 22 giugno. Sono complessivamrnte 484 gli aspiranti ad una carica di consigliere comunale.

Il sindaco uscente del Comune di Guidonia Montecelio è Michel Barbet, esponente del Movimento 5 Stelle, che è stato eletto nel 2017. Con l'ausilio del sito tiburno.tv analizziamo i candidati sindaci.

La coalizione di centrodestra si presenta con Alfonso Masini che è il candidato di una coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e dalla Lista civica “Tradizione e Sviluppo per Masini sindaco”.

Sull'altro versante c'è la coalizione di centrosinistra che presenta Alberto Cuccuru. Cuccuru è il candidato di Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Articolo Uno e della Lista civica “Con Alberto Cuccuru sindaco”.

Terzo candidato a sindaco di Guidonia Montecelio è Mauro Lombardo per il Nuovo Polo Civico. Lombrardo ex assessore è sostenuto da 7 liste: Guidonia Montecelio Domani, Biplano, Consenso Civico, l’Onda, Civici, Città Nuova e Polo Civico.

Infine altro candidato Civico questa volta riunito alla voce ”Uniti in Comune” è Claudio Zarro. Le liste che lo sostengono sono In Comune per Zarro, Movimento Giovani, Una Nuova Storia per una Guidonia Verde, Guidonia Montecelio Rinasce, Essere Guidonia Montecelio, Villanova La Botte Rinasce, Colleverde in Comune.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle Comunali a Ciampino

Va al voto anche un altro comune molto importante sempre in provincia di Roma. In questo caso si tratta del Comune di Ciampino. Vediamo chi sono i candidati sindaci del Comune di Ciampino.

Il 26 maggio 2019 i cittadini di Ciampino sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2019. È stata eletto al ballottaggio il sindaco Daniela Ballico.

Con D.P.R. del 27 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.248 del 16-10-2021, il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato. Le elezioni sono quindi anticipate rispetto alla scadenza naturale.

Sono quattro i candidati sindaci al Comune di Ciampino con l'ausilio Il Corriere della Città.

Ritenta la corsa a sindaco Daniela Ballico dopo la caduta della Giunta precedente. A lei il sostegno di tutto il centrodestra. Ecco le liste che la sostengono: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Ciampino merita di più per Daniela Ballico Sindaco, IGDO Pubblico per Ballico Sindaco, Il Popolo della Famiglia.

C'è poi la candidatura di Alessandro Porchetta che si presenta con tre liste civiche a suo sostegno. Si tratta di Diritti in Comune, Insieme per Ciampino, Partecipazione attiva.

C'è poi la candidatura di Emanuela Colella, già assessore alle Politiche sociali che è la candidata del centrosinistra visto che è sostenuta da Ciampino Futura, Ciampino sul Serio, M5S, Ideale per Ciampino e Partito Democratico.

Quarta candidatura quella di Massimo Grasso sostenuto da Noi di centro, Cambiamo Massimo Grasso Sindaco e Italia Viva.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle Comunali a Ladispoli

Passiamo ora ad un altro comune della provincia di Roma che va al voto domenica prossima: si tratta di Ladispoli. L'11 giugno 2017 i cittadini di Ladispoli sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. È stato eletto al ballottaggio il sindaco Alessandro Grando sostenuto da una coalizione di centrodestra. Grando è tra i candidati a sindaco delle elezioni del 12 giugno per il Comune di Ladispoli quindi è alla ricerca di un secondo mandato.

Grando si candida con la coalizione di centrodestra compatta al suo sostegno: ci sono Lega Salvini premier, Noi di Ladispoli, Io apro Rinascimento Vittorio Sgarbi, Cuori Ladispolani, Forza Italia, Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e la Lista Grando Sindaco.

Sono altri tre i candidati sindaci al Comune di Ladispoli.

Si tratta di Amelia Mollica Graziano che è sostenuta da tre liste Romanina per Ladispoli, Ladispoli al centro, Ladispoli Cambia.

Il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle si presentano insieme a Ladispoli e presentano la candidatura di Silvia Marongiu. A sostegno della sua candidatura ci sono tre liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e la lista Silvia Per Ladispoli.

Quarta candidatura a sindaco di Ladispoli è quella di Alessio Pascucci. Pascucci è sostenuto da 5 liste: Ladispoli Attiva, Onda Civica, Europa Verde, Pascucci sindaco e Ladispoli Città.

Elezioni Amministrative 2022: il punto sulle Comunali a Ardea

Dal 2017 Mario Savarese è il sindaco di Ardea. L'11 giugno 2017 i cittadini di Ardea sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali 2017. È stato eletto al ballottaggio il sindaco Mario Savarese del Movimento 5 Stelle.

Savarese non è tra i candidati a sindaco. Con l'ausilio de Il Corriere della Città analizziamo i candidati sindaco.

Il primo tra i candidati a sindaco è Lucio Zito, presidente del Consiglio Comunale nella legislatura Savarese. Lucio Zito è sostenuto da diverse liste. Con lui, oltre al Movimento 5 Stelle, ci sono Democrazia Cristiana, Lista Azzurri Ardea che Vogliamo e Partito Democratico.

Ecco gli altri candidati a sindaco di Ardea. C'è per il centrodestra Fabrizio Cremonini, ex vicesindaco di Ardea dal 2014 al 2016 militante di Fratelli d'Italia. Per lui c'è il sostegno delle liste di Fratelli d'Italia, Lega, Cambiamo! E la lista Sgarbi.

C'è poi Giampiero Castriciano con l'appoggio della Lista Amici per l'Italia.

Infine c'è Luca Vita appoggiato da tre liste: Ardea Domani, Liberiamo Ardea, Lista Civica per Ardea.