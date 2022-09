Sono quasi 5 milioni gli italiani residenti all'estero chiamati a votare il prossimo 25 settembre. In che modo avviene? Che cosa significa voto per corrispondenza e quali documenti bisogna fornire?

Il voto è un diritto di tutti i cittadini italiani, anche per coloro che vivono all’estero. Lo prevede dall’articolo 48 della Costituzione, che recita così: “la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività”. Attualmente gli italiani che vivono al di fuori dei confini nazionali sono 5 milioni, un bacino elettorale piuttosto consistente, che in passato è stato determinante per il risultato delle elezioni. Per capire come votano gli italiani all'estero e come funziona il voto per corrispondenza ecco una guida pratica.

Come votano gli italiani all'estero il 25 settembre: la guida per residenti e temporanei

La regola del voto all’estero è valida tanto per i residenti quanto per quei cittadini che si vi si trovano temporaneamente, per un periodo superiore ai tre mesi. A cambiare però sono le procedure per esercitare tale diritto.

Nel caso dei residenti, basterà iscriversi all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), mentre chi si trova all’estero per motivi di lavoro, salute o studio per oltre novanta giorni, dovrà inviare al proprio comune di residenza una dichiarazione che contenga l'intenzione di votare e tutte le informazioni richieste dalla legge.

A comunicazione avvenuta si riceverà il modulo per inoltrare la domanda, che dovrà essere compilata e inviata con una copia del documento d’identità allegata, entro e non oltre 32 giorni prima della data delle elezioni. Anche gli iscritti all’AIRE dovranno spedire la medesima documentazione, senza dover però formulare alcuna dichiarazione. A questo punto, non resta che esprimere la propria preferenza politica.

Il voto dall’estero avviene tramite corrispondenza. Con questo sistema la scheda elettorale è spedita tramite posta, ed entro una data prestabilita il cittadino residente o temporaneamente all’estero deve inviarla al Consolato di riferimento.

Il paradosso del voto per i fuori sede

Esattamente come nei comuni, nelle province e nelle regioni italiane, anche le aree del mondo da cui votano i cittadini all’estero sono divise in quattro grandi circoscrizioni, Europa (compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia), America Meridionale, America Settentrionale e Centrale, e infine Asia, Africa, Oceania e Antartide insieme.

Paradossalmente, non esiste oggi una legge che dia la possibilità anche a tutti quegli studenti e lavoratori italiani di poter votare fuori dal proprio comune o dalla circoscrizione territoriale di appartenenza, un tema che rischia di creare grossi disagi in vista delle prossime elezioni del 25 settembre.

