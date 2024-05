“Zapoteca“, è questa la parola di cui è stato chiesto il significato nel test di medicina. Molti futuri studenti erano davvero sorpresi di aver trovato questa strana domanda sebbene fossero consapevoli di dover affrontare temi di cultura generali. Consultando diverse fonti abbiamo scoperto il significato del termine e il trabocchetto teso a coloro che si stanno preparando per accedere a medicina.

Qual è il vero significato della parola Zapoteca, presente nel test di medicina

Questa parola ha tratto in inganno moltissimi aspiranti medicini che hanno mosso anche delle critiche circa l’utilità di queste conoscenze. Le opzioni erano multiple ed erroneamente, in tanti, hanno pensato che per ottenere la risposta giusta fosse necessario spolverare le desinenze del greco antico. Il suffisso -teca, infatti, presente anche in parole come biblioteca, farebbe pensare ad un luogo di deposito.

Purtroppo per loro, però, la risposta era completamente diversa da ciò che pensavano. Zapoteca, infatti, fa riferimento agli Zapotechi. Ma chi sono questi Zapotechi? Una risposta la fornisce il sito della Treccani in cui si legge che gli Zapotechi sono una:

Popolazione del Messico meridionale, imparentata alla grande famiglia mixteco-zapoteca, divisa in più tribù e sottotribù, che apparve, secondo la tradizione, nell’odierno stato di Oaxaca nel sec. I a.C.

Adesso che si conosce il significato di questa parola i dubbi sono sempre maggiori e il quesito che si stanno ponendo tanti futuri studenti è: “Ma è davvero necessario, ai fine della preparazione per l’accesso in una facoltà scientifica, dover apprendere queste nozioni?“.

La banca dati dei test di medicina

La domanda sul significato di Zapoteca è solo uno dei tanti quesiti proposti dal famigerato test di medicina. Da quest’anno gli studenti possono però gioire in quanto il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato una banca dati contente le 3.500 domande da cui verranno estratte a caso le 60 domande presenti nel test.

Nonostante questa sia una novità assoluta che potrebbe agevolare molti futuri studenti che da anni provano ad entrare nella tanto ambita facoltà scientifica, le polemiche non sono mancate. In molti sostengono infatti che grazie alle banche dati entreranno solo gli studenti che imparano a memoria e sono avvantaggiati dalla memoria fotografica. Sarebbero penalizzati, invece, coloro che eseguono un studio metodico e non mnemonico.

