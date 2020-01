Nel 2020 l’economia globale crescerà a un tasso di circa il 3,4% in termini di parità di potere di acquisto rispetto alla media di lungo termine del ventunesimo secolo (3,8% annuo). Il 2020 sarà un quindi anno all’insegna della Slowbalisation – ovvero di un rallentamento della globalizzazione. Le guerre commerciali continueranno a porre sfide alle supply chain globali, ostacolando il percorso di integrazione dell’economia globale. Sono queste alcune delle previsioni contenute nel report PwC “Global Economy Watch – 2020 Predictions”, pubblicato oggi.

Sempre secondo il report, però, il settore dei servizi dovrebbe restare una nota positiva nel panorama del commercio mondiale, con un valore totale dell’export di servizi a livello mondiale che si stima segnerà il record di $7 trilioni nel 2020. Stando all’outlook di PwC, gli Stati Uniti e il Regno Unito rimarranno in cima alla classifica degli esportatori di servizi, mentre si prevede che nel corso dell’anno la Cina sostituirà la Francia al quarto posto.

Nel 2020 l’economia mondiale proseguirà la propria crescita a un ritmo contenuto, con i mercati principali sostenuti da condizioni finanziarie accomodanti e una sempre maggiore dipendenza dai consumi delle famiglie che da esportazioni nette e investimenti.

Alessandro Grandinetti, Markets and Clients Leader di PwC Italia, ha dichiarato: la globalizzazione ha caratterizzato l’economia mondiale sin dagli anni Settanta. Ad oggi il volume globale dei beni commercializzati si è ridotto drasticamente, con il 2019 che ha registrato persino un’inversione di tendenza. Questo dato, a cui si aggiunge la paralisi ufficiale del meccanismo di risoluzione delle controversie dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), fa presagire un futuro ancora più complesso per il commercio mondiale. Dobbiamo quindi comprendere che stiamo attraversando un periodo di "Slowbalisation”, in cui l’integrazione e i flussi commerciali continuano a crescere, ma a un ritmo inferiore. Considerate le correlazioni tra i flussi dei beni commercializzati e la crescita economica, possiamo prevedere un andamento simile anche per l’economia globale, con una crescita che nel 2020 sarà inferiore alla media.