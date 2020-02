Scegli le Migliori Azioni per il 2020 Attiva la tua prova gratuita di due settimane, ricevi gli avvisi in email da: www.megatrader.it

Alessandro Allegri, AD di Ambrosetti Asset Management SIM, spiega che fermo restando la stabilità dei dati macroeconomici e la fiducia del mercato nella politica monetaria, i principali rischi politici su cui si sono concentrati gli investitori l'anno scorso sono decisamente diminuiti in queste prime settimane del 2020. Gli accordi raggiunti relativamente al conflitto commerciale USA-Cina, il definitivo via libera ad una hard-Brexit e le conferme di stabilità sul fronte politico Euro, sono sembrate, in prima istanza, le condizioni ideali e necessarie per la convalida e il proseguimento del rally azionario e, più in generale, della fiducia verso le attività con più rischio e più rendimento atteso.

I mercati finanziari hanno dunque iniziato il nuovo anno nel modo in cui avevano terminato il precedente, con un atteggiamento positivo che ha spinto inizialmente gli asset più rischiosi verso nuovi massimi. In questo clima è arrivata poi, dalla Cina, la doccia ghiacciata del “CoronaVirus” che ha raffreddato gli umori e che sta tenendo alta la preoccupazione. I primi effetti sui mercati si sono focalizzati geograficamente, colpendo in particolare le aree immediatamente interessate (Hong-Kong -6.6%) contrapposte a reazioni più controllate sugli altri indici. La misurazione dei potenziali danni all'economia risulta estremamente difficile e prematura non avendo nemmeno la possibilità di una valutazione oggettiva delle conseguenze di espansione del contagio e della gravità dello stesso. Certo è che l’eventuale sviluppo di una grave crisi avrebbe indubbi impatti sostanziali sulla crescita, in parte globale ma certamente per il mercato cinese che risulta essere già sotto pressione a causa dell'incertezza commerciale degli ultimi anni e che sarebbe chiamato ad attuare politiche decisamente più aggressive in termini di stimoli da sommare agli sforzi già in atto di riduzione della leva finanziaria e di sostegno della domanda interna.