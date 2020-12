Le Guide gratuite di Trend-online.com. Abbiamo raccolto in 112 pagine un nuovo manuale che ti aiuta a non commettere più errori quando prendi casa in affitto o decidi di acquistarla . Un'opera realizzata dalla nostra redazione, completamente gratuita, che puoi scaricare immediatamente.

Sono 401 i politici di 34 nazioni firmatari di una lettera a Jeff Bezos, padre-padrone di Amazon.com, a sostegno della campagna Make Amazon Pay (in italiano facciamo pagare Amazon), lanciata in occasione del recente Black Friday (il 27 novembre scorso), data simbolo per il retail e, negli ultimi anni, anche per il commercio elettronico. La campagna, che unisce più di 50 organizzazioni del mondo (le più note Greenpeace e Oxfam), in prima battuta accusa il gigante di Seattle di "sfuggire ai debiti nei confronti di lavoratori, aziende e del Pianeta". Il volto più noto tra i firmatari è probabilmente quello di Jeremy Corbyn, ex leader del Labour Party britannico, mentre a rappresentare l'Italia ci sono quattro senatori e deputati, oltre a Brando Benifei, capo delegazione del Pd al Parlamento europeo.

Politici pronti ad agire per fare pagare ad Amazon

"Vi esortiamo ad agire con decisione per cambiare le vostre politiche e priorità per fare il bene dei vostri lavoratori, delle loro comunità e del nostro Pianeta", si legge nella lettera. "Siamo pronti ad agire nelle nostre rispettive legislature per sostenere il movimento che sta crescendo in tutto il mondo per fare pagare ad Amazon", scrivono ancora i rappresentanti politici. Certo non è una novità. Amazon, che da tempo ha superato Walmart come maggiore retailer a livello mondiale, ha già affrontato in passato critiche per le sue pratiche fiscali, nella Ue e in Gran Bretagna. Il gruppo Usa, però, come nota Reuters sostiene che i suoi profitti rimangono bassi visto che la vendita al dettaglio è un'attività altamente competitiva, a ridotta marginalità e che Amazon continua a investire molto.

Il gruppo Usa ricorda i miliardi di tasse e gli impegni ambientali

Polemiche che ovviamente si sono acuite a causa dell'epidemia di coronavirus, che ha visto il mondo fermarsi ma non Amazon, che anzi ha continuato con il suo business spesso a danno (è una delle accuse ricorrenti) di chi era costretto a tirare giù la saracinesca del suo negozio per le misure di lockdown. D'altronde lo stesso Bezos, come indicato dal Bloomberg Billionaires Index ha visto crescere di 67 miliardi di dollari la sua ricchezza nel corso del 2020. "In Amazon abbiamo un solido track record nel sostegno ai nostri dipendenti, ai nostri clienti e alle nostre comunità, inclusa la garanzia di condizioni di lavoro sicure, salari competitivi e grandi vantaggi", è stata la risposta di Amazon alla lettera. E il gruppo Usa ha sottolineato di avere "pagato miliardi di dollari in tasse a livello globale" e di essere impegnata nell'azzerare il suo impatto in termini di emissioni entro il 2040.

(Raffaele Rovati)