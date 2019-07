Modello di dichiarazione dei redditi 730 precompilato, ecco tutte le iniziative sul territorio in vista della scadenza del 23 luglio del 2019 per la trasmissione tramite applicazione web. 730 precompilata, tutte le risposte ai dubbi grazie ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate. Scadenza 23 luglio del 2019 senza segreti anche online dal sito Internet dedicato Info Precompilata, quello dal quale la dichiarazione si può trasmettere accedendo tramite credenziali.

Per la 730 precompilata la stagione dichiarativa volte al termine. E' infatti quella di martedì 23 luglio del 2019 la data ultima per la presentazione online al Fisco del 730 precompilato. Ne dà notizia FiscoOggi.it, il Quotidiano telematico dell'Agenzia delle Entrate, nel riportare come anche quest'anno per il 730, oltre a tutti i servizi di assistenza online, il Fisco offra tutto il supporto necessario pure con assistenza sul territorio, ed in particolare con sportelli temporanei, con incontri con i cittadini, e con aperture degli uffici dell'Agenzia delle Entrate oltre gli orari standard.

730 precompilato, le iniziative sul territorio in vista della scadenza del 23 luglio

Le iniziative sul territorio, legate alla presentazione del modello di dichiarazione dei redditi 730 precompilato direttamente tramite l'applicazione web dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, spaziano dalle '730weeks' in Lombardia agli orari prolungati degli uffici del Fisco nelle Marche, in Abruzzo, in Molise ed in Umbria, e passando per la campagna informativa in Campania e nel Lazio, coinvolgendo Comuni ed ospedali, e per gli Open Day in ogni provincia della Regione Emilia-Romagna.