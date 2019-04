Cédric Lecamp, Senior Investment Manager e Marc-Olivier Buffle, Senior Product Specialist di Pictet Asset Management, spiegano che la tecnologia ha la soluzione per risolvere il problema della scarsità idrica, sempre più grave a livello mondiale. Gli investitori tematici possono trarre un grande profitto da questa opportunità.

Lo 0,25% del totale. Questa è la quantità di acqua utilizzabile al mondo. Il resto è troppo salata, troppo inquinata o ghiacciata. Dato che la popolazione mondiale aumenta, e così pure il ceto medio, la pressione su questa risorsa vitale, ma scarsa, cresce sempre più. Secondo l'UNESCO, entro il 2030, il nostro pianeta dovrà fare i conti con una carenza del 40% di acqua dolce.

Dobbiamo chiaramente fare un passo avanti con l'acqua. Ciò significa consumare meno, riciclare di più e attingere alle riserve attualmente inutilizzabili.

Per raggiungere questo obiettivo occorrono investimenti sia nel settore pubblico che in quello privato, in programmi educativi per tutte le età e servono tecnologia e innovazione per migliorare la produttività dell'acqua come risorsa. La strategia Water di Pictet Asset Management è incentrata sul contributo che gli investimenti e la tecnologia possono offrire.

Consumare meno

L'agricoltura è uno dei principali campi di applicazione della tecnologia idrica, dato che l'ammontare di gran lunga maggiore del prezioso liquido è utilizzato in questo settore - spiegano Cédric Lecamp e Marc-Olivier Buffle -. Rappresenta il 70% del consumo totale mondiale, pari a circa 5.000 km cubi l'anno.