Acquistare e vendere online é diventato il "must" di questo millennio. In un'epoca in cui il comfort e la sicurezza vanno a braccetto, la piattaforma digitale di Amazon fa decisamente al caso vostro poiché sicura, semplice, veloce e garantita. Cosa si potrebbe chiedere di più?

Si potrebbe pensare a mille e più interpretazioni del nome dell'azienda leader nel settore delle vendite online commerciali maggiormente conosciuta al mondo, eppure soltanto una é quella corretta ma più di ogni altra cosa, ragionata.

Una breve introduzione:

Registrata nel 1994 nello stato di Washington (USA) da Jeff Bezos e Brian Olsavsky ed avviata un anno dopo spostandosi nel Delaware, prende il nome dal famoso Rio delle Amazzoni. Una scelta mirata che vuole sottolinearne ed evocarne non la lunghezza in kilometri ma la capienza del bacino idrografico come se fosse una specie di metafora con la quale far capire al mondo intero quanto siano grandi e maestose le capacità e le particolarità che caratterizzano quest'impresa sin dalla nascita.

Dapprima grande libreria con vasta scelta di titoli, continua a svilupparsi come una rete di commercio fruibile, infinita ed efficace.

I primi passi nel mondo:

Come ogni progetto che si intende realizzare, sin dalle prime mosse sul mercato nessuno prevede di raggiungere un profitto almeno per i primi tempi e nessuno pensa nemmeno di poter superare la bolla speculativa delle dot-com che scoppia tra il 1997 e il 2000 che porta al fallimento diverse aziende del settore.

La neonata Amazon riesce contro ogni previsione a sopravvivere ed ha il primo periodo di guadagno già nel 2003 raggiungendo per la prima volta un utile d'esercizio pari a miliardi e miliardi di dollari, anche se con un risultato variabile, mantenendosi come l'e-commerce più seguita negli anni successivi fino a guadagnarsi un posto in prima fila nel mercato economico internazionale.

Ma cosa la rende imbattibile? Che cosa la porta ad avere così tanto successo? Che cosa la porta ad essere sempre la prima scelta dei clienti?

Le caratteristiche che fanno la differenza:

"Ogni nuova idea,ogni decisione ed ogni salto nel vuoto"



Amazon si espande velocemente nel tempo come sito di vendite online offrendo sezioni dedicate a linee di prodotti delle più svariate tipologie: dagli oggetti per la casa alla tecnologia portatile e fissa, dall'alimentare alla cosmesi, dagli utensili da lavoro ai giochi per animali, dall'utile al dilettevole consentendo ai clienti di diventare parte attiva del processo di selezione grazie a recensioni e valutazioni che sono possibili fare conseguentemente all'arrivo dei prodotti acquistati e confrontarsi con altre migliaia di valutazioni fatte da terzi.

A seguito di numerosi e grandi investimenti (parliamo di miliardi di dollari indirizzati alle azioni), l'azienda compie enormi passi avanti ed espande il sito online oltre i massimi sistemi aggiungendo anche portali riservati alla fruizione di film, musica e video raggiungendo quasi un milione di associati nel 2003.

Impiegando tante risorse quante energie ed idee geniali, inizia a costruire i mattoncini del suo impero per arrivare sempre più in alto.

I vantaggi in Amazon:

I vantaggi che spingono quest'azienda alle vette delle vendite virtuali sono molti.

La semplicità della piattaforma (con l'utilizzo di una grafica user-friendly) rende facile ed intuitivo ogni click dal proprio computer o dal proprio smatphone, il canale é molto frequentato e il sito molto affidabile quindi ciò permette di raggiungere qualsiasi fascia di potenziali acquirenti o destinatari ma la cosa che rende operazioni così "a portata" é il fatto che si possa fare tutto comodamente da casa, magari sprofondando nel nostro ben divano.



"Niente più spostamenti,niente stress da shopping e tutto esclusivamente pagato con carta o Paypal, confermato poi con un email"

Il dettaglio "furbo"? Amazon favorisce una maggiore libertà di acquisto soprattutto nell'anno corrente poiché "sconfigge" le restrizioni del COVID (e quindi la chiusura dei centri commerciali) e permette a tutti di poter effettuare le proprie spese in totale sicurezza.

La logistica poi, é veramente ben organizzata perché sin dall'inserimento del proprio prodotto nel carrello, Amazon si occupa di tutto il processo che va dal magazzino alla spedizione e ai resi, qualora qualcosa andasse storto.

La scalata verso il successo:

Le fasi del suo sviluppo avvengono in un primo momento con l'acquisto di Internet Movie Database (IMDb) nel 1998, poi con il lancio di Amazon.com Auction (servizio di aste online, anche se sempre secondo ad Ebay) nel 1999, Amazon Marketplace circa tre anni più tardi ed infine con l'ingegnosa creazione di un'applicazione scaricabile e di Amazon Prime splancando la via verso orizzonti innovativi indirizzati al raggiungimento delle consegne veloci, dei prezzi convenienti e della qualità garantita.

Per le aziende e i professionisti, invece, Amazon inventa un abbonamento dedicato: il recente Amazon Business.

Che cos'é Amazon Business e come funziona:

Amazon Business é il nuovo negozio online pensato per il settore B2B creato per esaudire tutte le richieste e appagare ogni desiderio, o esigenza che sia, di acquisto delle piccole e grandi aziende, delle scuole e degli istituti privati e dei liberi professionisti.

Il catalogo offre un'ampia varietà di prodotti (250 milioni secondo gli ultimi calcoli) a prezzi più che competitivi con offerte ogni giorno differenti, sconti sulla quantità e molti vantaggi logistici.

Le consegne sono gratuite, illimitate e garantite. Basti pensare al fatto che in un solo giorno sia già possibile avere ciò che viene ordinato davanti alla porta di casa (o dell'ufficio) o che addirittura si possa pianificare la consegna in base alle volontà direttive della propria azienda senz alcun costo aggiuntivo.

Come se non bastasse, una volta attivato il proprio account, Amazon Business Prime offre la possibilità di poter scegliere il piano tariffario che più ci aggrada e di potervi aggiungere ulteriori utenti allo scopo di avere maggiore visibilità sulle spese della propria azienda e offre dei consigli niente male per ridurre le uscite superflue e migliorare le politiche d'impresa grazie a linee guida pensate solo ed esclusivamente per il bene del fruitore del servizio.

La gestione delle fatture é veramente semplice: si ricevono in automatico e vengono archiviate direttamente sul proprio profilo eliminando così tutte quelle problematiche e tutte quelle scomodità legate alla parte amministrativa e gestionale.

Gli svantaggi in Amazon:

Ma, se da un lato abbiamo elencato i lati positivi di questa incredibile piattaforma digitale, sfortuna vuole che ce ne siano anche di negativi perché sebbene fare acquisti tramite una semplice applicazione possa sembrare l'apoteosi della comodità, da un'altra prospettiva questa operazione si ripercuote sul mercato dei negozi fisici che vedono portarsi via parecchia clientela.

Essendo un'azienda di vendite posizionata nel settore virtuale, il rapporto con i clienti viene a mancare sebbene offra un portfolio sempre aggiornato; vi é la presenza di una piccola commissione sulla vendita e una spesa fissa mensile.

Posizionandosi un po' allo sbaraglio tra le cento e più peripezie di Internet, Amazon (e i suoi utenti) deve fare i conti con una concorrenza elevatissima: questo potrebbe sembrare un ostacolo ma se studiati bene anche i dettagli che rendono i nostri prodotti superabili, in realtà ci permettono di studiare le strategie di chi magari vende prodotti simili ai nostri ma non ha la nostra stessa strategia di mercato.

Strategie che conquistano ogni giorno:

C'é da dire, comunque, che l'obbiettivo di conquistare la popolarità e il mantenimento della fidelizzazione di una clientela pressoché mondiale, siano due propositi ai quali assegnare un baffo di spunta più che meritato.

Tramite pubblicità mensilmente rimodellate e trasmesse dalle emittenti televisive, l'attività di social media management di Amazon sorprende ed incanta gli spettatori.

Essa li induce quasi inconsciamente a ricordare, a pensare e ad elaborare informazioni che poi li porteranno ad affidarsi alla sapienza e all'utilità degli acquisti presso il server, dimenticando per un attimo l'esistenza dei negozi fisici e delle code interminabili e stancanti, soprattutto con l'avvicinarsi di queste vacanze natalizie ... ormai alle porte.