Il prezzo medio di un affitto in Italia si attesta a una media di 8,8 euro/m². Grandi mercati in controtendenza: su Milano (3,4%), Torino (2,9%), Bologna (2,8%), Napoli (1,2%) e Roma (0,3%). Milano (18 euro/m²) città più cara per gli affitti, Caltanissetta (3,8 euro/m²) la più economica.

Dopo i mesi estivi calano dell’1,2% i prezzi degli affitti nel settore residenziale italiano. Secondo il rapporto sulle locazioni del marketplace immobiliare idealista, a settembre i valori si sono attestati a una media di 8,8 euro/m².

Dopo il deciso rimbalzo del secondo trimestre arriva la contrazione, ma l’andamento degli ultimi 12 mesi rimane positivo (3,5%),rispecchiando il momento particolarmente “caldo” del settore, in particolare nei grandi mercati cittadini.

Secondo Vincenzo De Tommaso, dell’Ufficio Studi di idealista: Il mercato degli affitti osserva una battuta d’arresto dopo alcuni mesi di incrementi dei canoni di locazione. Dopo l’estate si affitta sempre molto rapidamente, soprattutto tagli piccoli nelle grandi città, dove l’offerta peraltro inizia a scarseggiare e le richieste dei proprietari continuano a crescere, come avviene a Milano, Bologna, Torino e Napoli. Roma è pressoché stabile nell’ultimo anno, non così si può dire per gli altri capoluoghi e centri minori, dove i proprietari sembrano più propensi ai ribassi.

Regioni

I prezzi sono tornati in terreno negativo in 13 delle 21 regioni italiane (Trentino Alto Adige non rilevato), con i maggiori decrementi in Calabria (-3,6%), Toscana (-3,2%) e Liguria (-2,9%). Con ribassi superiori al 2 per cento spiccano Valle d’Aosta (-2,9%), Emilia Romagna (-2,4%) e Veneto (-2,1%). Le macroaree che hanno segnato le performance migliori sono Abruzzo (3,6%), Sicilia (3,1%) e Basilicata (3%).

La Lombardia raggiunge il Lazio in testa alle regioni con i canoni più pesanti, a 11,4 euro/m², insegue la Toscana con i suoi 9,9 euro mensili (al m2). Dalla parte opposta della graduatoria Calabria (4,8 euro/m²), Molise (5,2 euro/m²) e Sicilia (5,6 euro/m²) sono le macroaree più economiche.