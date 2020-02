Sindacati delle agenzie fiscali in mobilitazione. I furbetti delle tasse potrebbero farla franca, ecco perché. La crisi del Fisco, cosa comporta dal punto di vista operativo. I Sindacati delle agenzie fiscali in tensione ed in agitazione, si arriverà allo sciopero generale?

Le due agenzie italiane più importanti, quella delle Entrate e quella delle Dogane, sono in difficoltà, potremmo dire, in tutto e per tutto, in crisi a causa di carenze di organico. Con la conseguenza che, nel pensare a chi ci guadagna con la crisi del Fisco, vengono in mente subito gli evasori fiscali che potrebbero farla franca.

La crisi dell’Agenzia delle Entrate: ecco cosa sta succedendo.https://t.co/f1axbm8Tge



Sindacati delle agenzie fiscali in mobilitazione

A cavallo tra il vecchio ed il nuovo anno, ha riportato il sito termometropolitico.it, c'è stata la mobilitazione dei Sindacati delle agenzie fiscali prima con la proclamazione dello stato di agitazione, e poi con il Fisco day dello scorso 23 gennaio, e con la manifestazione nazionale organizzata il 6 febbraio davanti alla sede del Mef, il Ministero dell’Economia e delle Finanze.