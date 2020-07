Adesso è ufficiale. E' partito il pressing sull'Agenzia delle entrate e sugli organi competenti per il rinvio delle tasse. Si richiede, infatti, la proroga del versamento dei tributi a settembre: la prossima scadenza è il 20 luglio, ma molte imprese sono ancora in dififcoltà e chiedono una proroga. A portare l'istanza presso l'Agenzia delle Entrate e a tutti gli organi preposti per prendere una decisione non sono solo dagli operatori - primo tra tutti il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - ma anche anche il sottosegretario del Ministero dell'Economia Alessio Villarosa.

Con lo scostamento e le risorse aggiuntive che ne derivano - scrive Villarosa - sarà possibile risolvere anche molti dei riscontrati problemi di cassa.

Agenzia delle Entrate: è necessario prorogare il versamento delle tasse!

E' molto importante, in questo periodo, fare il punto della situazione sulle tasse e sulle scadenze prefissate. In modo da ottimizzare al massimo il rapporto tra i contribuenti e l'Agenzia delle Entrate. Massimo Miani, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Comemrcialisti, scrive che essendo ormai imminente la scadenza del prossimo 20 luglio si rinnova formalmente e come urgente priorità di tutti gli oltre 118 mila iscritti al nostro Ordine professionale la richiesta di proroga al 30 settembre del termine per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap 2020.

Una proroga, aggiunge Miani, che peraltro è necessario disporre o quanto meno annunciare ufficialmente con il massimo anticipo possibile rispetto alla data del 20 luglio, risolvendosi altrimenti in un ingiustificato “premio” ad esclusivo vantaggio dei contribuenti meno rispettosi delle scadenze.

Nella sua missiva Miani ricorda come in questi mesi difficili, caratterizzati prima dal lockdown e poi dalla complessa fase di riapertura delle attività economiche, gli studi dei Commercialisti sono stati impegnati più che mai ad assistere imprese, lavoratori e famiglie da un lato nelle valutazioni economiche e finanziarie relative alle scelte necessarie per affrontare le conseguenze del lockdown e dall’altro lato per assicurare loro l’accesso alle diverse misure di sostegno messe in campo dal Governo per l’emergenza, svolgendo in tal modo un ruolo fondamentale per la tenuta del tessuto economico-imprenditoriale del Paese.

Tasse e scadenze: studi soffocati dal lavoro!

Miani ricorda i molti interventi di consulenza e di controllo svolti e gli adempimenti straordinari che gli studi dei Commercialisti hanno dovuto assicurare in questo periodo.

Sul primo fronte – scrive a Conte e Gualtieri – come consulenti, revisori, componenti degli organi di controllo e di vigilanza di imprese, enti e istituzioni. Sul secondo fronte, effettuando verifiche per il diritto alla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (verifiche su cali di fatturato, soglie di ricavi/compensi, ecc.); richieste di finanziamento per l’accesso alle misure per la liquidità delle imprese; domande per cassa integrazione, indennità una tantum e altri bonus in favore dei dipendenti; domande per indennità una tantum erogate dalle casse di previdenza; assistenza per fruizione dei nuovi crediti d’imposta (locazione e affitti, ecobonus e sismabonus maggiorati, sanificazione e acquisto dpi, adeguamento ambienti di lavoro, vacanze, biciclette, ecc.), per non dire dell’assistenza sui protocolli per la riapertura delle attività e, da ultimo, sulle istanze per la richiesta del contributo a fondo perduto.

Una mole di interventi e di adempimenti che, secondo Miani rende ormai chiara la funzione sociale svolta dalla nostra categoria, al fianco di quella propria di altre professioni che hanno pagato, purtroppo, anche con la vita il loro infaticabile impegno, nell’interesse dell’intero Paese, ancor prima che dei nostri assistiti.

Tutti gli adempimenti dell'Agenzia delle Entrate

Tutti gli adempimenti straordinari elencati da Miani, unitamente alle limitazioni lavorative per dipendenti e collaboratori degli studi professionali derivanti dalle misure anti-contagio, “hanno inevitabilmente sottratto il tempo necessario per la predisposizione delle dichiarazioni e per determinare gli importi dei versamenti dei saldi 2019 e dei primi acconti 2020 relativi alle imposte sui redditi e all’Irap (in quest’ultimo caso, per i soli soggetti non esclusi da tali versamenti ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020)”. Motivi per i quali il differimento al 20 luglio del termine di effettuazione dei versamenti risultanti dalle queste dichiarazioni (in scadenza lo scorso 30 giugno) per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale risulta “insufficiente”.