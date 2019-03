Antonio Anniballe, Portfolio Manager del team MultiAsset di GAM (Italia) SGR, spiega che il primo trimestre dell’anno in corso è stato indubbiamente caratterizzato dall’intenso recupero dei mercati azionari e, più in generale, di tutte le asset class rischiose. Anche sui mercati del credito abbiamo, infatti, osservato un restringimento degli spread su corporate, sia di alto rating che high yield, e sul debito emergente.

Il recupero è stato favorito dalle recenti mosse delle Banche Centrali: se, infatti, negli Stati Uniti il presidente della Fed ha indicato una pausa nel ciclo di aumento dei tassi d’interesse e nel processo di normalizzazione del bilancio, anche la BCE ha rinnovato il suo programma di acquisto di titoli (TLTRO) e rinviato a data da destinarsi l’inizio della propria politica restrittiva. La Cina, inoltre, ha varato una nuova combinazione di misure espansive per far fronte al rallentamento delle attività. In questo momento le valutazioni incorporano quindi in larga parte l’attesa risposta delle Autorità fiscali e monetarie.

D’altro canto, il quadro economico rimane sotto stretta osservazione, in quanto l’atteso “rimbalzo” dei dati macro non si è al momento verificato - spiega Antonio Anniballe -. Al contrario, gli ultimissimi dati degli indicatori anticipatori (in particolare il PMI manifatturiero), sembrerebbero prefigurare un ulteriore rallentamento. Allo stesso modo la curva dei tassi USA negli ultimi giorni è stata interessata da un nuovo appiattimento, segnale che indica quanto il mercato obbligazionario inizi a prezzare la possibilità di uno scenario recessivo.