Il colosso dell'e-commerce sforna offerte ogni 5 o 10 minuti: l'Amazon Prime Day 2020 è un'occasione imperdibile per effettuare acquisti online. Ecco alcuni consigli utili per riconoscere le promozioni migliori e per accedere con velocità alle offerte lampo.

Nonostante la pandemia di coronavirus abbia fatto slittare la data nella quale viene solitamente atteso l’Amazon Prime Day 2020 – che normalmente cade in estate, verso il mese di luglio -, il colosso dell’e-commerce ha mantenuto la sua promessa. Infatti, il Prime Day è stato fissato al 13 e 14 ottobre 2020 per rilanciare una serie di prodotti di diverse categorie a prezzi veramente vantaggiosi.

Moltissimi consumatori attendono con ansia l’arrivo dell’Amazon Prime Day proprio per il fatto che gli sconti sono addirittura migliori di quelli applicati nelle giornate del Black Friday – lunedì nero – o del Cyber Monday. Infatti, lo scorso anno Amazon ha registrato un fatturato superiore a 175 milioni di articoli nel Prime Day con oltre 15 milioni di transazioni (un aumento del 20% rispetto al medesimo periodo del 2018), superando le vendite del Black Friday e del Cyber Monday messi insieme.

A causa dello slittamento della data – che anziché tenersi a luglio ha portato il Prime Day a ottobre -, l’evento del colosso dell’e-commerce potrebbe essere un buonissimo presupposto per cominciare a pensare ai regali di Natale. Non si tratta, infatti, di sconti soltanto su oggettistica per la casa o abbigliamento, ma le categorie sono le più disparate. Dall’elettronica al tempo libero, dalla mobilia ai piccoli organizer per sistemare la cucina o la camera da letto. Per accaparrarsi le offerte migliori, però, occorre seguire delle semplici regole.

In questa breve guida ci sarà tutto quello che occorre sapere sull’Amazon Prime Day 2020: la data, gli orari, come funziona l’acquisto e i consigli utili per ottenere i vantaggi migliori.

Dove nasce il Prime Day

L’Amazon Prime Day nasce come una giornata di “ringraziamento” che il colosso riserva a tutti i clienti Prime per la loro scelta di sottoscrizione dell’abbonamento per ricevere il servizio di consegna rapido e numerosi altri vantaggi. Le offerte che sono contrassegnate con l’etichetta blu, infatti, sono riservate esclusivamente agli abbonati e vogliono dare loro una posizione di vantaggio rispetto agli altri.

Ogni anno, quindi, Amazon decide di organizzare 48 ore di sconti incredibili sulle categorie di prodotti più disparate per poter affiliare i suoi clienti e coccolarli anche in un periodo di crisi. Solitamente il Prime Day viene organizzato per luglio, ma a causa della pandemia è stato necessario far slittare la data a ottobre. Le date scelte per questo evento sono il 13 e il 14 ottobre 2020, periodo perfetto anche per l’acquisto dei regali natalizi. La pandemia in atto, inoltre, potrebbe ulteriormente spingere i consumi verso gli acquisti online.

Vediamo come funzionano le giornate di sconti e promozioni e quali consigli seguire per accedere alle offerte migliori.

Amazon Prime day 2020: come funziona

Conto alla rovescia per l’Amazon Prime Day 2020, previsto per le giornate di martedì 13 e mercoledì 14 ottobre 2020. Infatti, gli sconti inizieranno ad essere caricati sulla piattaforma a partire dalla mezzanotte di martedì per terminare alle ore 23:59 di mercoledì. Non si tratta di un evento unicamente italiano: potranno accedere al Prime Day anche i cittadini in USA, UK, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Singapore, Olanda, Messico, Lussemburgo, Giappone, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria, Australia. Quest’anno, inoltre, l’evento sarà aperto per la prima volta anche alla Turchia e al Brasile.

Per poter accedere agli sconti e beneficiare di prezzi super agevolate sulle categorie di prodotti più disparati, però, occorre essere clienti Amazon Prime – il servizio di consegna veloce del colosso dell’e-commerce –, ovvero aver sottoscritto un abbonamento valido. Nel nostro Paese, in particolare, l’abbonamento ad Amazon Prime ha un costo annuale pari a 36 euro, che si possono pagare a rate di 4,99 euro al mese. L’abbonamento, inoltre, permette l’accesso al servizio di consegna veloce per tutti i prodotti che presentano il simbolo azzurro di Prime. Infine, diventando clienti di Amazon Prime si potrà avere accesso anche alla piattaforma di streaming Amazon Prime Video.

Prima di effettuare l’scrizione, comunque, Amazon mette a disposizione un periodo di prova di 30 giorni, durante il quale sono comunque validi gli sconti. Al termine della prova mensile del servizio Prime, dunque, il cliente potrà decidere se proseguire rinnovando il servizio a pagamento oppure interrompere l’abbonamento.

Amazon Prime Day 2020: quanto dura

Come detto, l’Amazon Prime Day sono una serie di giornate dedicate agli sconti su diverse categorie di prodotti: dal beauty all’abbigliamento, dall’elettronica agli elettrodomestici, dalla mobilia all’oggettistica più varia. L’inizio dell’evento – che doveva tenersi solitamente attorno al 15 o 16 luglio – è previsto per la mezzanotte di martedì 13 luglio e la durata degli sconti si protrarrà fino alle 23:59 di mercoledì 14 luglio 2020. Per poter accedere agli sconti, comunque, occorre essere già clienti Amazon Prima, ovvero aver sottoscritto un abbonamento valido ai servi di consegna rapidi del colosso dell’e-commerce.

L’iscrizione ad Amazon Prime, inoltre, consente di accedere in qualsiasi momento a offerte speciali, consente di ricevere consegne gratuite in un solo giorno lavorativo. Inoltre, permette l’accesso ad Amazon Prime Video, Foto, Reading e Amazon Prime Now. Il costo è salito da 19,99 euro annuali a 36 euro all’anno.

Gli articoli venduti nelle suddette giornate raggiungono sempre soglie incredibili di acquisto. Infatti, i prezzi vantaggiosi permettono risparmi ancora più elevati di quelli registrati nelle giornate del Black Friday o del Cyber Monday. Ad esempio, nel solo 2019 Amazon ha toccato i 200 milioni di ordini. In un periodo delicato come quello attuale, comunque, i magazzini potrebbero non riuscire a contenere tutti questi ordini a causa delle stringenti norme anti Covid ancora in vigore.

Amazon Prime Day 2020: come funzionano le offerte

Una volta chiarite le date, i tempi e le modalità di accesso al Prime Day 2020, è bene soffermarsi anche su come funzionano le offerte e quali potrebbero essere le truffe in atto sul web. Precisiamo che questo tipo di evento viene organizzato di anno in anno da Amazon, che garantisce tutte le norme di sicurezza necessaria per gli utenti e per il colosso stesso. Un incentivo agli acquisti, quest’anno, potrebbe essere dato anche dallo slittamento del Prime Day. Verso ottobre, infatti, qualcuno potrebbe già iniziare a pensare ai regali di Natale.

Tornando alle offerte, gli iscritti al servizio di Amazon Prime hanno accesso agli sconti all’ora x e sanno che Amazon emette nuove promozioni ogni 5-10 minuti. Occorre comunque distinguere tre diversi tipi di offerte:

Offerte del giorno – ovvero quelle promozioni che rimangono attive per tutto l’arco della giornata (per 24 ore);

– ovvero quelle promozioni che rimangono attive per tutto l’arco della giornata (per 24 ore); Offerte lampo – ovvero quelle che vengono lanciare sulla piattaforma per una durata limitata o fino ad esaurimento delle scorte in magazzino;

– ovvero quelle che vengono lanciare sulla piattaforma per una durata limitata o fino ad esaurimento delle scorte in magazzino; Offerte wow – ovvero sconti su prodotti di punta che sono stati introdotti proprio da quest’anno.

Alcuni consigli per accedere alle offerte migliori

Uno degli accorgimenti per riuscire ad accaparrarsi gli sconti migliori sui prodotti che interessano è quello di iscriversi chiaramente prima del Prime Day al servizio di consegna di Amazon, in modo da essere pronti il giorno delle promozioni. Inoltre, qualche giorno prima dell’inizio del Prime Day, è bene visitare la piattaforma andando a spulciare i prodotti che risultano più inclini ai propri gusti, inserendo nella lista dei desideri (o tra i preferiti) tutti quei prodotti che potrebbero essere acquistati qualora si presenti un’offerta vantaggiosa.

Infatti, una volta inserito il prodotto nella lista dei desideri o tra i preferiti, l’utente potrà ricevere una notifica nel momento in cui viene applicato uno sconto sul bene stesso. In questo modo, una volta sfornata la promozione potrebbe essere tra i primi a riuscire ad accaparrarsela. Un primo accorgimento importante soprattutto se si tratta di offerte lampo.

Un altro consiglio utile è quello di scaricare l’applicazione di Amazon sul cellulare per poter avere accesso in modo agevole e rapido a tutti i servizi offerti dal colosso dell’e-commerce. In questo modo le notifiche appariranno direttamente sul proprio dispositivo in qualsiasi momento.

Per riconoscere le offerte migliori da quelle meno vantaggiose sarebbe poi utile effettuare un confronto tra i prezzi proposti da Amazon e quelli proposti invece dai principali competitor del settore. Per poter confrontare i prezzi, comunque, sono disponibili anche numerosi tool: CamelCamelCamel, per esempio, permette di seguire le diverse offerte a tempo, mentre Keepa fornisce una visione di insieme sugli sconti e sulle promozioni presenti su Amazon.

Amazon Prime: sconti per chi acquista con l’applicazione

Per chi acquisterà dall’applicazione saranno messi a disposizione degli sconti per alcune categorie di prodotti. In particolare:

Sconto del 20% su prodotti di elettronica e articoli per la casa (Amazon Basic e altre marche);

Sconto del 40% su articoli di moda e marchi Amazon;

Sconto del 20% su prodotti essenziali a marchio Amazon;

Scontro del 30% su una spesa minima di almeno 200 euro con Amazon Business;

Promozioni aggiuntive per alcuni dispositivi Amazon come Blink Mini e Ring Spotlight (per la sicurezza della casa) e Amazon eero (per il Wi-fi).

Inoltre, in vista dell’arrivo del Prime Day, Amazon ha messo a disposizione degli utenti iscritti al servizio di consegna rapida (e appartenenti a piccole e medie imprese) un buono sconto da 10 euro valido dal 28 settembre al 12 ottobre 2020.

Come riportato sul sito ufficiale del colosso dell’e-commerce: “Nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano”.