L’inizio di ottobre, dal punto di vista dell’economia reale, si sta mostrando piuttosto cattivo.

Ieri il menù quotidiano delle notizie macroeconomiche prevedeva gli indici PMI servizi in Europa e l’analogo ISM non manifatturiero in USA. Erano in arrivo dopo le batoste di martedì scorso sui medesimi indici del comparto manifatturiero, che hanno rilevato valori fortemente recessivi in Germania e in USA. Gli ottimisti ad oltranza speravano che i dati sui servizi, tradizionalmente più forti di quelli manifatturieri nelle fasi negative, smentissero il lugubre presagio.

I mercati azionari, reduci da due sedute di passione, in cui gli indici principali hanno restituito i guadagni di settembre e di un pezzo di agosto, hanno atteso le notizie con nervosismo, aprendo la seduta vicino ai valori del giorno prima e senza nessuna voglia di anticipare un rimbalzo che avrebbe potuto essere stroncato da sorprese negative.

In mattinata sono arrivate le notizie europee, che hanno mostrato l’indice PMI servizi tedesco scendere con decisione, contrariamente alle attese di stabilità, e fermarsi a 51,4, cioè di poco sopra la barriera di 50, la porta verso la recessione. Viene anche calcolato il PMI Composite, che fonde il dato manifatturiero e quello dei servizi, in modo da dare un’idea complessiva del sentiment dei manager. Ebbene, il dato tedesco di settembre è precipitato a 48,5, inoltrandosi per la prima volta dopo il 2013 in territorio marcatamente recessivo.

Ovviamente le borse europee non hanno gioito, ma sono riuscite a mantenere la calma, poiché, da un lato, la borsa tedesca era chiusa per la Festa della Riunificazione, ma soprattutto perché alle 16 sarebbe arrivato il più importante dato americano, che avrebbe potuto regalare il tanto atteso sospiro di sollievo.