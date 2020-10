Ci si interroga spesso sul legame tra il valore di bitcoin e l'andamento dell'economia globale. Secondo convinzioni diffuse, la volatilità di bitcoin sarebbe correlata all'economia globale in modo inversamente proporzionale: se i mercati crollano, la criptovaluta cresce di valore e viceversa. Su questa tendenza si è espresso Andreas Antonopoulos, allo scopo di chiarire come stanno realmente le cose.

Andreas Antonopoulos è stato chiamato a rispondere ad alcune domande sull’andamento del bitcoin valore in relazione a un possibile disastro economico. Il legame tra bitcoin e l’economia monetaria globale sembra essere avvertito come inversamente proporzionale dalla maggiorparte della gente.

Il noto scrittore e comunicatore di bitcoin è dunque intervenuto sull’argomento per cercare di fare chiarezza.

Se l’economia subisce una battuta d’arresto, il valore di bitcoin salirà alle stelle! Questa relazione funziona davvero?

Secondo Antonopoulos no e, anzi, si verifica l’esatto contrario. Scopriamo il perché.

Il valore di bitcoin segue l’economia

La convinzione che un disastro economico annunciato possa portare ad un boom di crescita nel mercato delle cripto è un mito da sfatare assolutamente, spiega Antonopoulos. Il legame tra la buona notizia per i mercati valutari tradizionali e il calo del valore di bitcoin e viceversa sembra trarre origine in un binomio radicato: le criptovalute si comportano al contrario delle valute fiat.

La difficoltà di questo ragionamento, però, risiede nel fatto di non considerare la peculiare natura di bitcoin, incluse tutte le annose questioni ad essa correlate: le regolamentazioni nazionali, le applicazioni d’uso, lo sforzo culturale che richiede.

L’esperto, dunque, scoraggia dall’intraprendere la strada del ragionamento del contrario e invita a pensare alle criptovalute come asset ordinari che subiscono in via frontale e diretta tutti i cambiamenti del mercato in cui operano, inclusa l’economia globalmente intesa. Se l’economia subirà un arresto anche bitcoin andrà in perdita nel breve periodo: bisogna immagazzinare la corretta relazione tra i due fenomeni.

Bitcoin finirà per essere attaccato: che significa?

Ragionando su uno dei possibili aspetti fallimentari di bitcoin, Antonopoulos mette in guardia sulla questione Privacy. Il reale bitcoin valore risiede in qualcosa che va oltre la cifra rappresentata dalla singola unità di valuta: la resistenza alla censura è il vero tesoro di questa tecnologia.

Quello che sta accadendo alla comunità internazionale che ha già iniziato ad acquistare ed utilizzare bitcoin, però, sta mettendo a serio rischio la sopravvivenza della cripto ad eventuali attacchi governativi.

Lo studioso in un Podcast ha spiegato che se non faremo un uso più oculato di bitcoin in termini di privacy, lo stesso verrà pesantemente attaccato dagli Stati. Per quale motivo?

I soggetti che realizzano transazioni bitcoin preservando la propria privacy sono pochi. Secondo l’autore di Internet of Money la bitcoin era che stiamo vivendo coincide con una vera e propria luna di miele, ma presto le cose cambieranno se non si interviene per tempo.

Il vero bitcoin valore è la tutela dei diritti e delle libertà personali

I governi si stanno interessando a bitcoin con l’idea di poterne controllare flusso e utilizzo. Le previsioni di Antonopoulos sicuramente sembrano anticipare di qualche anno il futuro, ma sono senza dubbio plausibili, basta osservare il comportamento delle istituzioni a riguardo.

Di recente, l’Europol ha dichiarato nel suo report ufficiale sulla criminalità internazionale, come ha fatto negli anni passati, che bitcoin viene utilizzato per attività illegali. Eppure, nello stesso documento viene indicata la percentuale di reati commessi tramite la criptovaluta stimata intorno al’1%.

Alcune aziende americane come Internal Reserve Service mira al mantenimento della privacy delle criptovalute, ma gli utenti che usano bitcoin lo fanno non curanti di questo importante vantaggio.

Il mantenimento della privacy di questa tecnologia non è attualmente tra i sistemi più sicuri al mondo, ma si stanno studiando soluzioni per renderlo tale. Le potenzialità di questa tecnologia sono molte, ma esse dipendono dal modo in cui gli utenti desiderano utilizzarle.

Bitcoin è il network più trasparente al mondo

Anche se l’architettura di bitcoin è pensata per renderlo tracciabile in ogni tempo, la stessa può garantire adeguati livelli di privacy se utilizzata nel modo corretto. Ogni utente deve entrare nell’ottica di salvaguardare la propria privacy in un’ottica futuristica dove preservare la propria identità può significare preservare un proprio diritto, limitando di fatto le aggressioni alla propria libertà personale.

Le transazioni bitcoin sono pubbliche, quindi tracciabili, in una modo senza precedenti. Ad ogni modo, vi sono dei metodi per tutelare i propri dati. Alcuni strumenti come Monero, Zcash e Grin consentono di preservare le informazioni personali durante la realizzazione delle transazioni eppure soltanto il 6% degli utenti ne fa uso. Stessa cosa dicasi per Wasabi mixer o Samourai Wallet che vengono utilizzati da un numero trascurabile di utenti.

Questo comportamento di indifferenza complessiva potrebbe portare ad un serio attacco a bitcoin, per questa ragione l’esperto ha voluto aprire gli occhi sui possibili risvolti negativi di questa vicenda.