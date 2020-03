Carissimi ascoltatori, questo non è un video come gli altri, non so se sarà il mio ultimo video, eventualmente non lo sarà per volontà mia, anzi, io vorrei proseguire con i miei video fino alla vittoria finale, ossia fino a quanto l’Italia torni ad avere una propria moneta nazionale.

Questo video, ripeto, non sarà come gli altri e per sottolinearlo anche visivamente, oggi, eccezionalmente indosso la giacca, quello che voglio fare oggi è un appello a tutto il popolo italiano, per questo, sempre eccezionalmente, vi chiedo un favore: dovreste postare questo video su tutti i vostri canali, le vostre pagine social, insomma dategli più risalto possibile perché il momento lo richiede … assolutamente!

Essendo un appello, permettetemi di leggerlo come si legge un comunicato!

Ebbene io non vi dirò di disobbedire alle restrizioni imposte a tutti noi dal nostro attuale Governo, anzi, vi chiedo il contrario, vi invito a rispettare assolutamente tutte le misure imposte.

Se tutte le persone sane rimangono in casa e tutte le persone infette, rimangono in quarantena o ricoverate, è evidente che la trasmissione del virus verrà debellata in poche settimane.

Chiaro quindi, sono stato chiaro?

Però … però …

Ora bisogna anche fare delle riflessioni.

Sembra proprio sia assodato che il paziente zero per l’Italia sia stato un tedesco. Ma non è importante se sia stato un tedesco, un francese o un italiano, l’importante è stabilire che persone affette da corona virus ci sono state e tutt’ora ci sono anche negli altri Stati europei.

Quindi persone che hanno contratto il corona virus ce ne sono da settimane e ce ne sono tutt’ora in Germania, in Francia, in Spagna, in Gran Bretagna in Svizzera e così via, in tutti questi Stati, quindi possiamo dire, con certezza, che attualmente ci sono pazienti affetti da corona virus, asintomatici o meno.

Ebbene ma possiamo anche dire con certezza che in nessuna di queste nazioni che ho citato, e potrei ampliare il discorso anche a tutte le altre nazioni europee, sono state emanate misure restrittive come da noi in Italia.

Ebbene cosa si sa di questo corona virus?

Sappiamo tante cose, su alcune, tuttavia non c’è unanimità, ma su una cosa sembra che tutti concordino, ed ossia che è un virus con una alta capacità di infezione, insomma si trasmette facilmente.

Facciamo ancora un passo avanti col ragionamento.

Penso che siate tutti d’accordo che il virus non chiede la carta d’identità e se sei italiano ti infetta, mentre se sei tedesco no, concordiamo vero su questo?

Ed allora non trovate normale chiedersi come mai il virus, in Europa, abbia contagiato in particolare gli italiani?

D’accordo ci hanno detto che magari dipende dal fatto che noi abbiamo fatto più tamponi rispetto agli altri Paesi europei, ok questo giustificherebbe il fatto di avere un maggior numero di persone considerate contagiate, ma da noi c’è un’emergenza per le persone che richiedono assistenza nei reparti di terapia intensiva ed allora:

perché non c’è la stessa emergenza negli altri Paesi europei?

Come si risponde a questa domanda? Una possibile risposta è che nei reparti di terapia intensiva degli ospedali degli altri Paesi europei ci siano un numero di posti letto disponibili molto superiori ai nostri e quindi non hanno alcuna emergenza. Certo questo cozzerebbe rispetto ad un altro racconto che da tempo ci viene ripetuto, ossia che il nostro sistema sanitario, almeno per quel che riguarda il nord Italia, è fra i migliori al mondo.

E’ chiaro il concetto?

Quindi se io faccio più tamponi, magari trovo dei positivi anche in persone asintomatiche, che quindi stanno bene, ma io, io Italia intendo, lo considero un malato, mentre la Germania e la Francia facendo molto meno tamponi quei casi non li rileva, bene, d’accordo per questo motivo ci può essere anche una grande differenza di dati delle persone contagiate rispetto agli altri Paesi europei.

Ma le persone che si aggravano e quindi si rende necessario un ricovero ospedaliero dovrebbe essere in egual numero, almeno proporzionalmente, altrimenti incorreremmo in un'altra irrazionalità, un’altra assurdità, ossia dovremmo dire che, non si sa per quale motivo, ma il virus è più virulento, perdonatemi il gioco di parole, in Italia rispetto agli altri Paesi europei.

Anche su questo penso che nessuno di voi possa pensare il contrario, così come il virus non chiede alle persone la carta d’identità per decidere se infettarle o meno, così non chiede la carta d’identità per decidere se essere più o meno virulento, penso che la percentuale di persone che debbano richiedere l’ospedalizzazione siano pressoché uguali in tutti i Paesi europei.

Ma nessun altro Paese europeo ha attivato procedure così stringenti come ha fatto l’Italia.

Gli italiani hanno accettato che ci fossero delle zone rosse, una parte del lodigiano e nel paese di Vo’ Euganeo in Veneto, perché ci hanno sempre detto che qui c’erano i cosiddetti focolai dell’epidemia, quindi dovevano essere “blindati”, da subito quindi nessuno ha più potuto entrare od uscire da queste zone che tuttavia restavano solo zone assolutamente marginali nel nostro Paese sia in termine di estensione che per numero di popolazione.

Successivamente, come sapete, la zona rossa è stata estesa a tutta la Lombardia ed altre undici provincie e poi a tutto il territorio nazionale.

Ebbene a questo punto dovremmo porci un’altra domanda.

Se noi abbiamo una situazione ospedaliera definita da tutti “disperata” ed il nostro Governo ha preso tutte queste misure di contenimento del virus, mi immagino quale dovrebbe essere la situazione nei Paesi che non hanno preso alcuna precauzione, che non ha avuto alcuna limitazione.

Ricordo, ma è solo uno dei mille esempi che posso fare, che fino a domenica scorsa non è stato preso alcun provvedimento per chiudere gli stadi in Germania né in altro Paese europeo. Gli stadi erano strapieni, milioni di persone nello scorso fine settimana hanno assistito ammassati ad eventi sportivi in tutta Europa.

Una cosa del genere, vista con gli occhi di un italiano, è una decisione totalmente da incoscienti, quante decine di migliaia, ma che dico decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone si saranno infettate in tutti gli stadi europei solo nello scorso fine settimana?

E per non parlare di tutte le manifestazioni pubbliche, fiere, congressi, concerti e chi più ne ha più ne metta che continuano a svolgersi al di fuori dell’Italia.

Penso che anche su questo voi possiate concordare con me:

Un Paese che non prende alcuna precauzione, che non pone alcuna limitazione all’affollamento di persone, avrà certamente più infettati rispetto al Paese che invece ha vietato tutto ciò!

Su questo non possiamo avere opinioni diverse. E’ come dire che 5 è superiore a 2, non ci possono essere persone che dissentono.

Ed allora a furia di ragionare siamo arrivati aduna situazione paradossale, totalmente assurda, ossia ci sono meno persone infette ed anche meno gravemente negli altri Stati europei che non hanno preso misure restrittive, che non in Italia dove sono state prese misure drastiche.

Assurdo paradossale, giusto?

Ma proseguiamo nelle nostre riflessioni.

Avete presente quali sono le prime misure che vengono imposte dai militari quando, soprattutto negli Stati dell’America Latina fanno un Golpe, un Colpo di stato?

Beh, lo sappiamo tutti, si impossessano dei mezzi di comunicazioni di massa ed impongono due ordini, il primo è il coprifuoco, ossia il divieto di circolare nelle ore notturne, di solito fra le 9 di sera e le sei del mattino, ed il secondo è il divieto alle persone di riunirsi in gruppi superiori ai quattro individui. E per chi disobbedisce a queste imposizioni è previsto l’arresto.

Ci state riflettendo?

State riflettendo su quel che sta accadendo in Italia? E non c’è neppure la necessità di far circolare i carro armati per le strade per intimorire la popolazione, basta la televisione.

In televisione, l’ho sentito con le mie orecchie, il giornalista chiede impunemente se i medici si trovano nella condizione di decidere a quale paziente dare il respiratore e a quale no, ossia decidere chi deve vivere e chi deve morire. E si disquisiva se la scelta fosse basata solo sul criterio dell’età o ci fossero altri criteri, come ad esempio se una persona fosse un capofamiglia oppure un poco di buono.

Insomma non esito a chiamarlo terrorismo puro. Dai tempi di Mengele non si sentivano discorsi simili.

Ritengo che se uno straniero qualsiasi sentisse questi discorsi che vengono fatti sulle tv pubbliche e private, a livello nazionale, penso che rimanga sgomento. Ma l’Italia è così alla deriva? Peggio di un Paese del terzo mondo.

Ma proseguiamo con un altro ragionamento, sul quale penso che non possiamo far altro che concordare.

All’inizio dicevamo che ad avere una batosta da questa epidemia sarebbe stato il settore turistico, certo il comparto turistico è stato praticamente azzerato, ma dopo le ultime disposizioni non c’è un comparto, non c’è un settore che non possa subire danni.

Nella città nella quale vivo nel corso principale, non c’è un negozio aperto, anzi ce ne sono due: la farmacia ed il negozio di alimentari. Tutto il resto chiuso con esposti i cartelli: in ottemperanza …

Vabbé io non c’ero durante la guerra, ma penso che neppure durante la guerra si era arrivati a tanto.

Il nostro Governo è arrivato a distruggere un Paese. L’Italia è distrutta.

Perché non è avvenuto questo anche negli altri Paesi europei?

L’unica possibile risposta ammissibile è che negli altri Paesi europei il virus sia arrivato dopo (il fatto che il paziente zero italiano fosse come detto un tedesco cozzerebbe contro questa ipotesi), tuttavia non ci resta che aspettare quindici, al massimo 20 giorni e se dopo le prossime due o tre settimane negli altri Paesi europei non dovesse scoppiare un’epidemia di uguali proporzione rispetto a quella italiana, anzi dovrebbe essere ben peggiore della nostra in quanto all’estero non sono state prese alcun tipo di precauzioni, ed allora dicevo, se non dovesse accadere in Germania, in Francia, in Spagna nulla di simile a quel che sta accadendo in Italia.

E allora qualcuno dovrà dare delle spiegazioni.

Perché un Paese, la nostra Italia, il Paese più bello del mondo è stato distrutto …

… e qualcuno dovrà pagare, duramente.

Mi accorgo ora che ho ancora un’infinità di cose da dirvi ma forse è meglio che per oggi mi fermi qui. Domani proseguirò così questo appello al popolo Italiano, perché naturalmente voglio trattare ancora altri argomenti, come ad esempio l’aspetto finanziario ed il MES solo per dire i primi due che mi sono venuti alla mente, ma soprattutto perché voglio invece dare anche parole di speranza al popolo italiano.