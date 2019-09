Quanto costa Apple TV+. Prezzi nuovi iPhone 11 fissati per stimolare la domanda. Goldman Sachs taglia il target price, è molto più basso dei prezzi correnti al Nasdaq. Quando parte la Tv in streaming della Mela? Ecco le info utili.

La politica di ingresso di Apple (AAPL) nel mercato della Tv in streaming online, dominato, specie negli Stati Uniti, da Netflix (NFLX), è probabilmente fin troppo aggressiva.

Quanto costa Apple TV+

La società di Cupertino, infatti, ha annunciato che Apple TV+ sarà gratis fino ad un anno per gli acquirenti di nuovo hardware Apple, ed in generale costerà 4,99 dollari al mese con il primo mese di visione gratuita per tutti.

Goldman analyst Rod Hall, who carries a neutral rating on $AAPL cut his price target on the group to $165 per share https://t.co/QXAEWAxSfE

— TheStreet (@TheStreet) September 13, 2019

Prezzi nuovi iPhone 11 fissati per stimolare la domanda

Inoltre, Apple ha lanciato la nuova gamma di iPhone 11 fissando dei prezzi di vendita non altissimi al fine di stimolare la domanda, così come per i vecchi modelli è attesa una riduzione dei prezzi considerando che i clienti continuano a estendere il ciclo di vita dei loro telefonini attuali.