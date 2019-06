In quale direzione vanno i mercati azionari? Ricevi aggiornamenti periodici e scarica senza spese Prospettive sul Mercato Azionario. Clicca qui

Le aziende di tutto il mondo sono sempre più consapevoli delle proprie responsabilità sociali, ma le forze che spingono questo cambiamento sono guidate da diversi fattori. Hamish Galpin, Director, Head of Small & Mid Cap, presso Hermes Investment Management sottolinea la necessità di un approccio più locale nei confronti dell’engagement.

La consapevolezza sulla necessità di avere una maggiore coscienza sociale è un fenomeno in aumento su scala globale. Anche se tutti si muovono nella stessa direzione, le forze che guidano questa tendenza sono però diversi da paese a paese. Negli Stati Uniti, ad esempio, sono i temi legati alla sfera della politica, alla scarsità di manodopera e al sentiment dei consumatori che sembrano dare maggiore enfasi a queste pratiche. In altri mercati, è l’aspetto della regolamentazione a imprimere uno spunto più deciso. Inoltre, temi globali come i cambiamenti demografici e le implicazioni attuali e potenziali del cambiamento climatico stanno attirando l'attenzione dei manager delle società, dal Brasile al Giappone fino alla Svezia.

In modo simile, i settori più esposti ai rischi ESG o i cui prodotti hanno di per sé un impatto positivo si sono dimostrati, senza sorpresa, i più ricettivi o consapevoli, ad esempio, petrolio e gas, servizi finanziari, utilities e aziende sanitarie. Al contrario, i segmenti legati al settore tecnologico o parte di una catena di valore industriale sono spesso in una fase più embroniale.

Se da un lato, sul fronte di una maggiore consapevolezza sociale vediamo un allineamento tra i differenti Paesi, dall’altro lato, abbiamo assistito a una diversa comprensione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite su scala globale.