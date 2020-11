Stamani accendo il computer e, come di consueto, do un’occhiata al mio canale You Tube. Ebbene è un giorno particolare, gli iscritti al canale sono arrivati alla stratosferica cifra di 50.000.

50.000 persone iscritte al canale è veramente un traguardo importante, ho già più volte detto che mai e poi mai mi sarei aspettato di raggiungere un numero così rilevante.

Se poi aggiungiamo le oltre 64.000 persone che seguono la pagina Facebook di Finanza in Chiaro, arriviamo davvero a numeri da capogiro, e continuo a non capire il perché di un simile successo.

Probabilmente quello che “passa” attraverso lo schermo è la mia onestà intellettuale, vi posso infatti garantire che non ho mai detto in alcun video qualcosa che non pensavo, son sempre stato sincero nei vostri confronti.

Certo voi siete sempre straordinariamente gentili nei miei confronti, mi fate sempre tanti complimenti ed ovviamente io non posso che ringraziarvi molto, e da parte mia non posso far altro che garantirvi che sarò sempre leale e autentico, su questo potete contarci.

Probabilmente prossimamente potrò anche sperimentare altre forme di comunicazione, siete in tanti infatti a consigliarmi ed incoraggiarmi in questo senso. Vedremo, sapete che sono restio, ma non contrario alle novità.

Ma torniamo a noi ed ai temi di giornata, partendo da quelli di carattere finanziario.

Ricordate cosa era accaduto lunedì scorso? Vi avevo raccontato che la giornata era cominciata bene sui mercati finanziari, i futures sui principali indici americani erano positivi fin dai primi scambi, che, come ormai sapete partono alla mezzanotte della domenica.

Ma poi … ore 12:45 in Italia, arrivava dalla Pfizer la notizia del vaccino ed i futures degli indici americani, già positivi, schizzavano all’insù, il future sul Dow Jones arrivava persino a superare per la prima volta i 30.000 punti. Poi per la verità la seduta di Borsa, quella reale, era stata certamente positiva, ma non esplosiva, almeno per quanto riguarda come dicevo Wall Street.

Il Dow Jones al fixing, ossia al termine della seduta chiamiamola reale, ha fatto segnare 28.195 punti

Ebbene cosa è accaduto oggi?

Alla scoccare della mezzanotte, quando iniziano gli scambi dei futures sui principali indici americani, anche oggi le cose iniziavano bene e poi alle 12:45 ora italiana cosa è accaduto?

Un altro vaccino!!!

Eh no! Cos’è uno scherzo? Adesso quanti ne vengono prodotti, uno alla settimana? E poi cosa fanno? Si mettono d’accordo e comunicano la notizia sempre alla stessa ora?

Ad annunciare di aver prodotto un vaccino è anche questa volta una società americana, però dal nome italiano, si chiama infatti Moderna, e fra i suoi fondatori c’è anche un Sig. Rossi, che però è di nazionalità canadese ed insegna nella prestigiosa Università di Harvard.

Al contrario della Pfizer, Moderna non è un colosso della farmaceutica, è una società ovviamente del comparto biotecnologico nata soltanto 10 anni fa e con un fatturato davvero molto limitato, l’anno scorso infatti ha fatturato soltanto 60 milioni di dollari.

Moderna è quotata al Nasdaq e fa parte dell’indice Russell 2000, un indice di titoli a bassa capitalizzazione.

Ma com’è questo vaccino, è migliore o peggiore di quello della Pfizer?

A sentire Moderna è … molto migliore rispetto a quello della Pfizer, sarebbe infatti efficace al 94,5%, battuto così il 90% della Pfizer, ma non solo, sapete infatti che uno dei problemi del vaccino della Pfizer era che doveva esser conservato ad una temperatura bassissima, -80 gradi, sarebbero sorte così difficoltà nel trasporto.

Ed invece questo di Moderna?

Questo va molto meglio! Per il trasporto non ci sono problemi, a -20 gradi, insomma una temperatura come quelle di un nostro comune freezer si conserva per 6 mesi, ed una volta scongelato addirittura si conserva in un normale frigorifero, ossia dai 2 agli 8 gradi per ben 30 giorni. Ma siamo a cavallo!!!

Ma allora, scusate però, perché se questo è migliore abbiamo un problema, un grandissimo problema. Ricordate infatti che la Von Der Leyen un paio di giorni dopo che la Pfizer aveva annunciato il suo vaccino ne aveva già comprato 300 milioni di dosi per tutta l’Europa (a proposito, ma con quali soldi?).

Insomma se adesso questo vaccino, quello della società Moderna, è migliore sotto tutti i punti di vista, 94,5% di efficacia nessun problema per la conservazione … mi chiedo … cosa facciamo adesso?

Revochiamo l’ordine alla Pfizer? Ci saranno delle penali da pagare? Mah! Ovviamente non verremo mai a saper nulla dei soldi che questi dell’Unione europea sperperano. Ma poi, in Italia, ad esempio, quante persone vorranno vaccinarsi?

Per quanto mi riguarda, per prendermi devono usare un arco con la siringa al posto della freccia, visto che io mai mi farò iniettare qualche porcheria che non serve a nulla. Non mi importa assolutamente se, come si vocifera, metteranno dei divieti, come ad esempio quello di impedire la partecipazione ad eventi pubblici per coloro che si sono rifiutati di vaccinarsi.

Ah, un’ultima cosa e se tra una settimana esce un’altra ditta americana con un nuovo vaccino ancora più efficace? Cosa facciamo? Dimenticavo, Israele ha ordinato un milione e mezzo di dosi del vaccino russo che noi abbiamo del tutto snobbato.

Sapete com’è l’Unione europea, piuttosto che riconoscere qualcosa alla Russia … va beh dai lasciamo perdere e torniamo ai mercati finanziari.

Dicevo quindi alle 12 e 45, puntuali come un orologio svizzero, arriva la notizia del nuovo vaccino ed i mercati ci credono, i futures sugli indici americani schizzano all’insù e quello sull’indice Dow Jones torna a superare quota 30.000 punti.

Al momento, però, nella seduta di Borsa il Dow Jones non ha superato i 30.000 punti ed attualmente viaggia intorno a quota 29.800 punti.

Il titolo Moderna sta guadagnando all’incirca l’11%, mentre il titolo Pfizer perde tre punti e mezzo percentuali.

Sul Dow Jones al momento salgono in maniera consistente i titoli petroliferi, visto che l’oro nero ha rimbalzato su quota 40 dollari ed attualmente sta guadagnando quasi tre punti percentuali, quindi a Wall Street Exxon sale del 5,5% e Chevron fa ancora meglio guadagnando 6 punti e mezzo percentuali.

Tuttavia non sono i titoli petroliferi quelli che guadagnano di più nell’odierna giornata, il best performer del giorno è infatti Boeing che sale di 7 punti percentuali.

Un’ultima considerazione su Boeing, noi tutti sappiamo che si tratta della più grande società al mondo nella costruzione di aerei civili, ma non dimentichiamo che Boeing è anche l’azienda più importante degli Stati Uniti nel settore “difesa”.

Insomma abbiamo capito, vero? Con Trump alla casa Bianca gli Stati Uniti non si sono sbarazzati di un po’ di armi, le aziende del settore “difesa” preferivano di gran lunga Barack Obama.

Ecco in effetti anche sul nostro listino principale a Piazza Affari, oggi il miglior titolo è risultato Leonardo (l’azienda che fino a un po’ di tempo fa si chiamava Finmeccanica), anche in questo caso è inutile che io sottolinei che si tratta della più grande azienda italiana, attiva nei settori della Difesa, dell’Aerospazio e della Sicurezza.

Insomma è molto probabile che i guadagni che stanno avendo in Borsa i titoli del settore siano collegati all’esito che potrebbero avere le elezioni americane.

Forse a pensar male …