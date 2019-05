Gli analisti di DWS spiegano che negli ultimi mesi le aspettative di inflazione sono scese. Le ragioni di questo calo sono tutt'altro che semplici.

Di recente sono successe cose strane sui mercati dei titoli di Stato. Dall'inizio dell'anno, la Federal Reserve si è allontanata da ulteriori aumenti dei tassi di interesse. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina si è intensificata. E il prezzo del petrolio è salito bruscamente. Tutti e tre questi fattori solitamente dovrebbero favorire le aspettative di inflazione a lungo termine. Ovviamente, prezzo del petrolio più alto e dazi più alti sulle importazioni cinesi, alla fine, per i consumatori americani si traduco in prezzi più alti. Invece, le aspettative di inflazione del mercato sono diminuite. Il nostro "Grafico della settimana" mostra i five-year-five-year-forward breakeven rates. Questi forniscono un'utile misura delle aspettative di inflazione media nell’arco di cinque anni. Normalmente, essi tendono a muoversi in tandem con il prezzo a pronti del petrolio. Ultimamente si è creato un divario.

Gli analisti di DWS spiegano che al momento non è ancora chiaro il motivo. Forse, i prezzi del petrolio si correggeranno portando le due curve a convergere. O forse, gli investitori sono diventati più dubbiosi sulle prospettive di crescita degli Stati Uniti. Certamente, gli effetti di una escalation della guerra commerciale potrebbero andare ben oltre gli iniziali, transitori aumenti dei prezzi al consumo. I dazi e altre misure protezionistiche rendono il mondo nel suo complesso meno efficiente nella produzione di beni e servizi. Tuttavia, ci si aspetterebbe di vedere i primi segnali di ciò nei tassi di interesse reali, che sono strettamente legati al tasso di crescita reale a lungo termine dell'economia, piuttosto che nelle aspettative di inflazione.