Dopo la breve scivolata della prima settimana di ottobre i principali indici azionari americani (SP500 e Nasdaq100) hanno inanellato ben 6 settimane rialziste, di cui le ultime due passate a battere ripetutamente il massimo storico. Il motivo di questa performance esaltante, accanto a dati economici in rallentamento, ma meno delle attese degli analisti (cito ad esempio PIL e utili societari), va ricercato soprattutto nelle aspettative piuttosto ottimistiche che i mercati hanno voluto scontare sui due problemi chiave che gravano sul futuro dell’economia globale: l’esito della guerra commerciale e la politica monetaria della FED dopo la manovra di aggiustamento di metà ciclo, che è stata completata con il terzo ribasso consecutivo dei tassi effettuato a fine ottobre.

Ovviamente il rialzo americano ha trascinato anche le borse europee. Nonostante che i motivi per gioire per gioire in Europa ce ne sarebbero assai meno, dato che Germania ed Italia stanno rallentando il PIL europeo, l’inflazione è molto più bassa in Europa che in USA e le trimestrali europee stanno uscendo decisamente peggiori rispetto a quelle delle società USA.

Però il traino americano ha consentito agli indici europei ed al suo rappresentante globale Eurostoxx50 di tornare sui valori abbandonati a novembre del 2017 e presentare ora un risultato da inizio anno del 23,2%, che non è certo compatibile con un’economia in rallentamento.

Una divergenza così grande tra quel che ci mostra l’economia reale e quel che stanno scontando i mercati fa decisamente impressione. Se i mercati non sono completamente ubriacati dalla enorme liquidità disponibile, quel che stanno mostrando è la convinzione che si compiano tutte le seguenti aspettative: