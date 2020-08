Fino a quale età è possibile richiedere gli assegni familiari per i figli. Quando è possibile definirlo bamboccione? Due temi che possono sembrare completamente discordanti, ma che potrebbero rappresentare il rovescio della stessa medaglia. Quello con i figli, in Italia, è sempre stato un rapporto un po' complesso, dove l'amore dei genitori può castrare la vita dei figli.

Fino a quale età è possibile richiedere gli assegni familiari per i figli. Quando è possibile definirlo bamboccione? Due temi che possono sembrare completamente discordanti, ma che potrebbero rappresentare il rovescio della stessa medaglia. Quello con i figli, in Italia, è sempre stato un rapporto un po' complesso, dove l'amore dei genitori può castrare la vita dei figli. Da un lato si va alla ricerca degli assegni familiari, dall'altra ci si trova incastrati a dover mantenere dei bamboccioni che non hanno voglia di far altro che poltronire davanti alla televisione.

L'emergenza coronavirus ha portato i rapporti famigliari al centro del dibattito pubblico. Da un lato i bonus nonni, che grazie a questo sussidio possono accudire i nipoti percependo un compenso, dall'altra le nuove regole per gli assegni familiari. Ma è anche vero che molte promesse sono rimaste parole al vento, come ad esempio i bonus per i figli, che era stato annunciato nel corso del lockdown, ma che poi non è stato attuato. Ma vediamo un po' come cambiamo i rapporti genitori figli nel periodo post Covid 19.

Assegni familiari: fino a quale età si possono richiedere?

Fino a quale età è possibile richiedere gli assegni familiari? In questi mesi contrassegnati dal coronavirus si è fatto tanto parlare di un bonus figli fino a 14 anni. E' stato annunciato da più parti, ma per per il momento non è stato inserito in alcun decreto emanato ed approvato negli ultimi mesi. Quello a cui, però, è possibile accese è il Family Act, una misura che riguarda tutti i figli dalla nascita fino ai 21 anni. In altre parole stiamo parlando dell'assegno universale per i figli.

Questa misura, in linea teorica, dovrebbe entrare in vigore già dal 1° gennaio 2021 e dovrebbe riguardare tutte le famiglie che abbiano dei figli con meno di 21 anni. L'assegno universale per i figli, molto probabilmente sarà composto da due differenti quote:

una quota riconosciuta a tutte le famiglie, indipendentemente dal reddito che queste hanno;

una quota variabile, che sarà calcolata sull'Isee della famiglia che lo richiede.

Una nota importante da ricordare è che questo assegno universale sarà erogato anche agli incapienti ed ai titolari di partita Iva. Nel caso in cui nella famiglia ci sia anche un terzo figlio è prevista una maggiorazione, che varrà fino al compimento del 18esimo anno.

Assegni familiari: il rovescio della medaglia

Certamente gli assegni familiari non possono durare in eterno. Ma soprattutto l'infanzia non può durare per sempre. Probabilmente per questo che la recente sentenza della Cassazione (la sentenza n. 17183) ha stabilito che finiti gli studi - non importa se siano quelli obbligatori per legge od una laurea specialistica - un figlio ha l'obbligo di rendersi completamente autonomo dai genitori. Ha il dovere, quindi, di cercarsi un'occupazione che sia in grado di mantenerlo. Non importa se i sogni della propria vita tardano ad arrivare, se il lavoro per il quale si hanno passato tanti anni a studiare non arrivi: un figlio, secondo la Cassazione, non può pretendere che ad adattarsi a qualsiasi tipo di lavoro sia solo il genitore, in vece sua.

Qundi arriva una vera ed importante sentenza per ricordare che non è mai troppo presto per smettere di essere dei bamboccioni. Il vero peccato, come ha ricordato Lilli Gruber in un recente articolo pubblicato sul Corriere, è che nel nostro paese il concetto di famiglia è rimasto immutato per secoli. In Italia è sempre apparsa normale la famiglia numerosa, quella che nel nostro immaginario è rappresentata dai nonni, dai bisnonni, con figli che benché fossero sposati rimanevano sotto lo stesso tetto dei loro genitori. Ma il mondo cambia, la società si evolve.

E' inutile negarlo, al giorno d'oggi uscire dal guscio protettivo della famiglia è sempre più difficile. Soprattutto perché i giovani sono schiavi di contratti precari e stipendi al limite della sussistenza. Comprarsi una casa è diventato un sogno, una chimera: raggiungibile per i genitori, impossibile per i figli. La Cassazione, però, ha ribadito un concetto molto importate. La rivoluzione deve passare anche dalle nostre mura domestiche: la famiglia non deve essere vista solo e soltanto in ottica di assistenzialismo. Deve avere una maggiore autoresponsabilità.

Quando è possibile buttare fuori di casa il figlio!

C'è il momento in cui ogni ragazzo diventa un uomo. O dovrebbe diventarlo. Il tribunale di ultima istanza ha deciso di respingere il ricorso di una donna, che aveva contestato la decisione della Corte d'Appello che aveva revocato l'assegnazione della casa coniugale e l'assegno che l'ex marito aveva versato per anni al figlio. Oggi diventato un uomo di quasi 30 anni, di professione insegnante precario, con un reddito annuo di 20mila euro. I giudici hanno ritenuto che spettava al figlio ridurre le proprie ambizioni adolescenziali: senza dubbio non è da condannare chi voglia seguire le proprie aspirazioni, ma ad un certo punto si deve essere in grado di pagare le proprie bollette.

La Cassazione, inoltre, ritiene che la maggiore età sia sinonimo di capacità di adattarsi a svolgere un lavoro che possa rendere autonomi. I tempi si possono allungare con la laurea, permettendo anche di andare un po' fuori corso, ma sicuramente non è lecito arrivare all'abuso di diritto. In altre parole i figli non dovrebbero approfitare della situazione, magari anche in mala fede.