Benjamin Melman, CIO Asset Allocation and Sovereign Debt of Edmond de Rothschild Asset Management, spiega che il calo del mercato è stato relativamente lieve e le ragioni alla base della nostra recente cautela sono ancora valide. Nel breve periodo, il rischio di una guerra commerciale esiste e il mercato è diventato più rischioso a causa dei significativi posizionamenti short sul VIX, mentre, nel medio periodo, saranno sempre più evidenti i segnali di avvicinamento alla fase conclusiva del ciclo. Le valutazioni di mercato non sono eccessive, ma non ci sembrano neanche particolarmente interessanti, soprattutto perché ci troviamo nella fase di maturità del ciclo.

I mercati hanno in parte prezzato l'aumento del rischio di una guerra commerciale, ma almeno una certa retorica protezionista probabilmente sopravviverà fino alle prossime presidenziali americane, dato che Donald Trump si ritiene il vincitore del voto. Per quanto riguarda la Cina, i Democratici hanno finito per abbracciare la strategia commerciale di Donald Trump. Una volta firmato un accordo, per quanto minimo, con la Cina, la successiva tregua lascerà a Trump la possibilità di concentrarsi sul settore dell’auto e sull'Europa. Occorre avere presente la già significativa portata delle importazioni di auto degli Stati Uniti e che, nel caso in cui l'accordo NAFTA 2.0 dovesse essere approvato, le case automobilistiche statunitensi perderebbero ancora in competitività a causa dei maggiori costi di produzione.

I recenti dati di PMI e IFO hanno leggermente affievolito le speranze degli investitori riguardo ad una possibile ripresa di Cina ed Europa nel secondo semestre dell’anno - spiega Benjamin Melman -. In realtà la grande differenza con la fine dei cicli precedenti è che le Banche centrali sono questa volta a sostegno del ciclo e potrebbero ancora una volta adottare una politica monetaria accomodante.