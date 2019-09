Yoram Lustig, Responsabile delle Soluzioni Multi-Asset EMEA di T. Rowe Price, spiega che l'opinione prevalente è che l'economia globale sia nella fase finale del ciclo e si stia avviando verso una recessione. Tuttavia, non c'è consenso sul momento in cui questa frenata si concretizzerà e questo pone una sfida dal punto di vista dell’asset allocation: bisognerebbe infatti posizionare i portafogli in vista di una battuta d'arresto inevitabile, evitando però di restare completamente esclusi dai rialzi del mercato che potrebbero verificarsi nel frattempo.

A complicare ulteriormente l'impresa c'è il fatto che diversi presupposti consolidati nel tempo in materia di asset allocation si stanno dimostrando meno affidabili che in passato. Ecco tre criticità che gli approcci tradizionali di asset allocation si trovano ad affrontare.

1. Le correlazioni medie non sono molto indicative

Spesso chi si occupa di asset allocation utilizza i dati di correlazione media per cercare di prevedere il comportamento dei vari elementi del portafoglio in relazione fra loro - spiega Yoram Lustig -. Tuttavia, i fatti dimostrano che le correlazioni cambiano notevolmente a seconda che i mercati azionari mostrino performance molto positive o molto negative. In linea generale, quando sarebbe utile che la correlazione fosse positiva – ossia nei momenti di performance azionarie molto positive – spesso invece è negativa, e viceversa.

Per essere più precisi, sembra che la natura positiva o negativa delle correlazioni dipenda principalmente da quale elemento esercita l'influenza dominante sul mercato: il ciclo economico o la politica monetaria. Quando è il ciclo economico a dettare l'andamento dei mercati, tendenzialmente la relazione è negativa: alle soglie di una recessione, i prezzi delle azioni tendono a scendere mentre quelli obbligazionari salgono; in uscita da una recessione, le quotazioni azionarie tendono a salire mentre i prezzi delle obbligazioni calano. Ci sono però dei periodi in cui i prezzi degli asset sono influenzati più da fattori come l'inflazione e le mosse delle banche centrali che non dal ciclo economico. In questi casi, i prezzi azionari e obbligazionari tendono ad essere positivamente correlati: scendono simultaneamente, ad esempio quando l'inflazione è alta, e aumentano insieme quando le aspettative puntano a un allentamento della politica monetaria da parte delle banche centrali.