I lockdown si sono fatti sentire in misura consistente sul tessuto economico. Le assicurazioni non si sono salvate: anche il settore RC auto ha subito l'impatto delle restrizioni della prima ondata di pandemia. In base all'analisi di Facile.it, con i nuovi lockdown il copione sembra pronto a ripetersi.

Assicurazioni RC auto, premi giù con lockdown

Il lockdown totale di marzo-maggio ha causato un danno notevole all'economia italiana: ricordiamo infatti che nel primo trimestre il PIL è sceso del 5,4% e di ben il 17,7% nel secondo (rispetto ai corrispondenti periodi del 2019). Il crollo dell'attività economica si è riverberato sulle immatricolazioni di nuove auto, nonchè sulla circolazione, favorendo una flessione del premio medio del 10,51% rilevato a ottobre 2020 rispetto a un anno prima. Questi i dati raccolti dall'osservatorio RC auto di Facile.it analizzando oltre 7.700.000 preventivi e le quotazioni offerte da un campione di compagnie rappresentative di circa il 55% del mercato italiano.

Premi RC auto: l'andamento fin qui nel 2020

In base all'analisi del sito specializzato i premi sono crollati tra marzo e aprile in parte per l'effetto del lockdown sulle nuove immatricolazioni e in parte per l'offerta di prezzi più competitivi da parte delle compagnie, soprattutto quelle attive nel segmento online. Facile.it ha registrato un lieve aumento dei premi a maggio e giugno, per poi assistere a una nuova flessione nel pieno dell'estate: come mai una nuova riduzione oltretutto in un periodo in cui molti hanno avuto la sensazione che il problema COVID-19 fosse ormai un brutto ricordo? Per Facile.it la spiegazione sta nella decisione delle compagnie (in particolare le online) di ridurre i prezzi per compensare il risparmio sui risarcimenti ottenuto nella prima metà del 2020 a seguito del calo dei sinistri stradali.

RC auto subito giù con nuove restrizioni

La seconda ondata di contagi pone ora seri interrogativi sulle prospettive del settore. A inizio novembre il Governo ha imposto nuove restrizioni e limitazioni alla mobilità differenziate per regioni. In base ai dati raccolti da Facile.it l'impatto è stato immediato: venerdì 6 novembre, primo giorno dell’entrata in vigore del nuovo lockdown la domanda di polizze RC auto è scesa, rispetto allo stesso giorno del 2019, del 4% medio in Italia, con un -9% nelle regioni rosse (-10% in Lombardia). Se restringiamo l'analisi alla domanda di polizze per auto nuove troviamo un -22% nelle regioni rosse (Lombardia -27%) e un +6% nelle regioni gialle. Alla luce dell'andamento della domanda e delle ulteriori misure decise negli ultimi giorni sembra verosimile ipotizzare nuove flessioni dei premi.