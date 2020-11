Le Guide gratuite di Trend-online.com. Abbiamo raccolto in 112 pagine un nuovo manuale che ti aiuta a non commettere più errori quando prendi casa in affitto o decidi di acquistarla . Un'opera realizzata dalla nostra redazione, completamente gratuita, che puoi scaricare immediatamente.

La nuova legge di Bilancio 2021, approdata in Parlamento il 17 novembre, prevede un aiuto consistente ai giovani e le donne disoccupate, per incentivare il loro reinserimento lavorativo sia in caso di disoccupazione prolungata sia in caso di prima esperienza lavorativa.

A causa della pandemia, infatti, le donne ed i giovani sembrano essere le categorie di lavoratori più svantaggiate economicamente oltre che a maggiore rischio di disoccupazione e in difficoltà di ricollocamento nel mercato del lavoro.

Il Governo con una manovra per il triennio 2021-2023 a sostegno dell'occupazione e delle imprese, vuole invertire questa tendenza grazie ai bonus per le assunzioni delle donne disoccupate e dei giovani under 35, con i relativi sgravi contributivi per i datori di lavoro.

La nuova Legge di Bilancio conferma, inoltre, i vantaggi fiscali per il Sud d’Italia (bonus Sud) previsti dal decreto Agosto, estendendoli fino al 2029, in modo da aiutare le regioni italiane con maggiori difficoltà economiche pregresse oltre che a causa dello stato attuale di emergenza.

Assunzioni 2021: giovani under 35

Il bonus assunzioni 2021 è destinato ad incentivare l'occupazione giovanile tramite l’esonero dei contributi INPS per i datori di lavoro e per le aziende fino a 9 dipendenti che:

abbiano assunto o assumeranno a tempo indeterminato, a tutele crescenti, giovani fino a 35 anni di età tra il 2020 ed il 2022;

non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo nei 6 mesi precedenti e nei 9 mesi successivi all’assunzione;

non abbiamo proceduto a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Lo sgravio sarà del 100% dei contributi pensionistici dovuti dal datore di lavoro privato, nel limite di 6.000 euro, con durata di un minimo di tre anni a partire dalla data di assunzione.

Solo per i datori di lavoro o le imprese operanti nelle zone del Sud Italia, in particolare in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la durata dello sgravio sarà di 4 anni.

L’estensione dell’incentivo è finalizzata ad aiutare queste otto regioni che devono ancora recuperare le perdite dovute alla recessione seguita alla crisi finanziaria del 2008 e si trovano più in difficoltà economica a causa del Covid-19.

Assunzioni 2021: il Sud Italia

Le ultime stime SVIMEZ (associazione per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno) confermano che, in assenza di un intervento straordinario, il Mezzogiorno andrà incontro ad un calo dell’occupazione del 6%, circa il doppio rispetto al Centro-Nord (3,5%).

Per questo motivo, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto, tramite il bonus Sud, un’ulteriore agevolazione fiscale valida per le aziende situate al Sud Italia intenzionate ad assumere nuovo personale dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029.

Il bonus prevede un’esenzione percentuale dei contributi pensionistici, escludendo i premi e i contributi INAIL, in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In particolare, tale percentuale sarà del:

30% dei contributi INPS versati fino al 31 dicembre 2025;

versati fino al 31 dicembre 2025; 20% dei contributi INPS versati per gli anni 2026 e 2027;

versati per gli anni 2026 e 2027; 10% dei contributi INPS versati per gli anni 2028 e 2029.

Assunzioni 2021: donne disoccupate

Infine, la Legge di Bilancio 2021, prevede lo sgravio del 100% dei contributi, sempre nel limite di 6.000 euro, valido per tre anni per i datori di lavoro che assumeranno tra il 2021 ed il 2022 donne disoccupate, residenti al Sud.

L’assunzione deve determinare un incremento effettivo e netto del personale aziendale, calcolato sulla base della differenza tra il numero di lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori assunti sulla base dei 12 mesi.

Questo bonus sarà a disposizione per i datori di lavoro in tutta Italia ma con una limitazione: potrà beneficiarne solo chi assumerà lavoratrici, indipendentemente dall’età, disoccupate da almeno 24 mesi.

(Veronica Rossetti)