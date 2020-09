Come fare Trading su TESLA per sfruttare tutta la sua volatilità? Clicca qui ed ACCEDI GRATIS .

Le aste giudiziarie rappresentano lo strumento ideale per fare un buon affare in modo semplice e legale. Chi si approccia a un’asta giudiziaria lo fa per diversi motivi, in primis l’abbattimento del prezzo dell’auto rispetto al valore di mercato o, ancora per la ricerca continua dell’occasione perfetta. Infatti, attraverso le aste giudiziarie è possibile reperire auto pressoché nuove, ma anche usate non proprio in bello stato o, ancora modelli di vetture d’epoca. Il settore dei veicoli venduti attraverso le aste giudiziarie dispone di una vasta scelta di modelli, marche, condizioni.

Chi si rivolge alle aste giudiziarie per acquistare un’auto?

Un compratore medio che necessita di acquistare un veicolo e non dispone di molta liquidità, ma anche un collezionista in cerca di un particolare modello di vettura d’epoca. O, semplicemente, chi ha intuito per gli affari e cerca una buona occasione per se stesso, oppure per guadagnare rivendendola successivamente.

Quali sono le regole per comprare un’auto attraverso le aste giudiziarie? Pochissimi, basta saper cercare, una buona dose di fortuna e, l’osservanza di criteri e procedimento di acquisto all’asta. Se l’argomento ti interessa prosegui nella lettura vedremo insieme, come comprare un’auto all’asta, la procedura, i rischi e i vantaggi.

Aste giudiziarie: come comprare un’auto a un prezzo stracciato

Diciamo la verità in tanti sono propensi all’acquisto di vetture all’asta, indirizzandosi verso più aste giudiziarie per accaparrarsi l’occasione perfetta, evitando anche i costi del concessionario (che non sono pochi). Del resto, non dimentichiamoci che presso un rivenditore autorizzato auto è possibile trovare tantissimi modelli di vetture: nuove o usate, che siano a chilometro zero, ma anche aziendali. Il problema principale sono i costi, che il più delle volte anche su una vettura usata sono abbastanza elevati. Resta da considerare che spesso si cerca di acquistare un’auto usata, per abbattere il prezzo originario di acquisto.

Come partecipare alle aste giudiziarie per acquistare un’auto?

Tutti possono approcciarsi all’acquisto di un’auto con le aste giudiziarie, del resto le occasioni sono svariate e l’affare è servito "su un piatto d'argento”. Tuttavia, nulla è mai semplice così come può sembrare, infatti, bisogna rispettare la procedura onde evitare spiacevoli sorprese.

La prima regola da conoscere prima di approcciarsi all’acquisto di un veicolo all’asta è la distinzione tra l’asta con incanto e senza. Una differenza che incide sul prezzo di vendita del veicolo.

Partecipare a un’asta giudiziaria all’incanto significa fare i conti con un prezzo in rialzo. In sostanza, l’asta inizia con un prezzo base e, i partecipanti che intendono acquistare il veicolo iniziano con il rilancio del prezzo cercando di aggiudicarsi l’auto. Ma, nello stesso tempo si concorre al un rilancio del prezzo continuo che porta in aumento il prezzo originario fissato.

Nell’asta senza incanto viene a mancare la procedura di competizione eseguita al momento dai partecipanti. Manca il vivo del rilancio sul valore base del prezzo dell’auto. Per acquistare il veicolo il compratore deve presentare un’offerta in busta chiusa, quindi, basta una sola offerta. Viene richiesto l’aggiunta di almeno il 20% sul prezzo base. Una volta chiusa l’asta si procede con l’apertura delle buste. Si aggiudica l’auto chi ha offerto la somma di denaro più alta.

Il vincitore solo dopo aver pagato l’asta potrà formalizzare la procedura che porta a diventare proprietario del veicolo. In sostanza, solo dopo aver pagato tutto potrà intestarsi l’auto attraverso il passaggio di proprietà e la trascrizione al PRA. Va ricordato che queste ultimi spese, oltre ai vari oneri sono di pertinenza dell’assegnatario dell’asta. Viene a mancare l’atto di vendita che materialmente non c’è, in quanto, viene sostituito dal verbale di aggiudicazione.

Chi può partecipare alle aste giudiziarie?

L’adesione all’asta è pubblica, ciò significa che tutti vi possono prendere parte, in prima persona o delegando un terzo soggetto. È ammessa anche la forma di partecipazione online, se l’asta viene trasmessa via web. La normativa prevede che solo il debitore, ossia l’ex proprietario non viene autorizzato a partecipare all’asta di vendita del veicolo. Viene, quindi, escluso da ogni forma di asta, in quanto con il pignoramento prima e il sequestro del bene dopo, perde la titolarità sul veicolo confiscato dall’autorità giudiziaria.

Attenzione! Per partecipare all’asta è necessario versare una cauzione. Solitamente, nelle aggiudicazioni con asta con incanto la quota da versare viene fissata dal giudice. Mentre, nelle aste senza incanto, bisogna versare il 10% del valore dell’offerta. Nel caso di mancata assegnazione l’importo versato a titolo di cauzione viene restituito. Se l’auto viene aggiudicata bisogna versare la differenza del prezzo scorporando la quota versata come cauzione.

Aste giudiziarie: qual è la procedura per acquistare un’auto

Abbiamo parlato della differenza che passa tra vendita all’asta con o senza incanto, trascurando un altro aspetto non meno rilevante, ossia quello di poter visionare da vicino la vettura prima di procedere alla partecipazione delle aste e, quindi, tentare l’acquisto.

Ovviamente, è necessario concordare con il custode giudiziario un appuntamento, in ogni caso si può solo visionare la vettura. Non è ammessa la prova su strada.

Quest’ultima particolarità porta a visionare con molta accuratezza la scheda tecnica del veicolo e a tener conto della possibilità che possano insorgere delle complicazioni. Ad esempio, il motore del veicolo potrebbe essere fortemente danneggiato. Esistono delle forme di guasti che potrebbero emergere in un secondo tempo, ossia con la messa in strada dopo il completamento della procedura di acquisto. In questo caso non è possibile procedere con il rifiuto dell’acquisto per malfunzionamenti.

Aste giudiziarie: quali sono i rischi dell’acquisto auto

Le aste giudiziarie rappresentano un affare su diversi punti di vista, ma non sono prive di rischi. In questo caso, i primi rischi possono essere legati alla superficialità della visione del veicolo. Infatti, per normativa è ammessa la possibilità di poter “guardare” da vicino l’auto prima di procedere alla partecipazione della vendita all’asta, ma non è ammessa la prova del veicolo su strada. Una questione da non sottovalutare, in quanto l’auto potrebbe manifestare dei malfunzionamenti nella fase conclusiva, ossia dopo l’acquisto. In questo caso non è possibile contestare i difetti o i problemi riscontrati in una fase successiva.

Attenzione! La vendita alle aste giudiziarie delle auto è sprovvista di garanzia. Ciò significa che ogni eventuale spesa che sia dovuta a riparazione o sostituzione di materiale, sono prettamente a carico dell’aggiudicatario dell’asta. Come anche il passaggio di proprietà. Altro rischio dal non sottovalutare e la possibilità che sull’auto gravino ipoteche. Ecco perché, bisogna non essere frettolosi, ma prima di procedere con la partecipazione alle aste giudiziarie per l’acquisto di una vettura è importante visionare attentamente tutti gli atti della vendita, le clausole, l’eventuale presenza di un’ipoteca e, in particolare, la descrizione dello stato del bene, dal quale dovrebbe emergere ogni possibile problema riscontrato nella vettura al momento della fase descrittiva. In caso contrario, meglio chiarire palesemente ogni dubbio sul bene prima di procedere con l’acquisto.

Molti lettori hanno chiesto anche maggiori informazioni sulle aste giudiziarie immobiliari, a cui segue una risposta nell'articolo: Aste giudiziarie mutui, case e soldi: 3 soluzioni imperdibili