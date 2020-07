Volevo, anzi era doveroso da parte mia tornare sull’argomento Autostrade e Benetton, il mio video di ieri è stato capito da molti, ma tra coloro che invece l’hanno criticato, oltre ai soliti bastian contrari “di professione”, ci sono senza dubbio anche persone per bene.

A darmi lo spunto poi, è stata una mia carissima ed affezionatissima ascoltatrice, Francesca Fra, che via messenger mi ha girato il link di un post di un “genio” penta stellato, il sottosegretario al Ministero degli Affari esteri, Manlio Di Stefano.

Per chi non lo conoscesse, poi, ho estrapolato qualche notizia da Wikipedia, palermitano acquisisce la laurea triennale in ingegneria informatica nell’ateneo della sua città natale. Leggo che si laurea nel 2006, essendo nato nel 1981, ne deduco che ha impiegato sei anni raggiungere l’agognata laurea triennale, ahi ahi ahi Sottosegretario, non proprio uno studente modello, dai sto scherzando, so che ci sono tanti parlamentari che non sono neppure arrivati alla laurea, oppure si sono laureati impiegandoci molto più tempo di lei.

Ma ho parlato della laurea in ingegneria informatica per sottolineare che l’Onorevole Di Stefano non è una persona esperta, né ha competenze specifiche in ambito finanziario.

Ebbene, Francesca Fra, come vi dicevo, mi ha fornito il link della pagina Facebook del Sottosegretario, ahi ahi ahi cara Francesca, non pensavo che il tuo masochismo raggiungesse questi livelli, bisogna volersi tanto male per arrivare al punto di visitare la pagina Facebook di Manlio Di Stefano.

Però cara Francesca ti ringrazio tanto perché mi hai fatto fare una risata che da tempo non mi facevo, veramente ero piegato in due quando ho visto sull’immagine di copertina della pagina Facebook di Manlio Di Stefano una fotografia del Colosseo sulla quale campeggiava la scritta “Lavoriamo per l’Italia”.

Ho spontaneamente pensato fra me e me: NO! Per favore, dategli il reddito di cittadinanza, dategli anche 10.000 euro al mese di reddito di cittadinanza … ma non fateli lavorare per l’Italia. Per l’amor di Dio.

Vabbé insomma avete capito cari ascoltatori.

Ma arriviamo al dunque. Il Sottosegretario aveva pubblicato un post contro Giorgia Meloni, e vabbe’, fin qui nulla di anomalo, ma la cosa veramente esilarante è che questo post si chiudeva con un Post Scriptum:

“bannerò immediatamente tutti gli analfabeti funzionali che mi parleranno del +25% di Atlantia in borsa perché non posso perdere tempo a leggere chi non capisce l'abc del mercato finanziario.”

Eh lui è un grande esperto di mercati finanziari, ha investito centinaia di milioni sui mercati finanziari, conosce perfettamente tutti i segreti e tutti i risvolti dei mercati finanziari.

Ma insomma vi rileggo quella frase:

bannerò immediatamente tutti gli analfabeti funzionali che mi parleranno del +25% di Atlantia in borsa perché non posso perdere tempo a leggere chi non capisce l'abc del mercato finanziario.

E’ la frase tipica di colui che non sa nulla della materia, quindi non ne può discutere, e fin qui la cosa ci può stare, noi tutti forse pretenderemmo che i nostri parlamentari perlomeno conoscessero gli rudimenti base della scienza economica, ma ripeto va bene, Di Stefano avrà altre competenze, ma la cosa assolutamente non accettabile è l’arroganza, la strafottenza anzi, in questo caso siamo di fronte a qualcosa di molto peggio, parlerei di prepotenza, perché Di Stefano, che ripeto probabilmente di mercati finanziari non conosce una mazza, arriva a dare dell’analfabeta funzionale a coloro che invece operano e conoscono le dinamiche dei mercati finanziari.

Questo è inaccettabile. Un comportamento totalmente censurabile, non parliamo poi se assunto da un personaggio politico.

Ed allora approfitto per rispondere anche ai miei lettori che mi hanno fatto notare che prima del forte rimbalzo avuto ieri dal titolo Atlantia, che ha guadagnato il 26,6% il titolo invece aveva avuto forti ribassi nei giorni precedenti.

Certo lo so bene.

Allora il titolo Atlantia è stato quotato per la prima volta in Borsa alla nascita nel novembre del 1998, valeva all’incirca 2 euro. Il titolo ha continuato per anni a guadagnare poi, come tutti ha subito una forte discesa con la crisi del 2008 quindi dal 2012 ha ripreso a salire arrivando a stabilire i suoi massimi nel 2018 in area 26 euro.

Ebbene quei livelli sono i massimi storici, diciamo che una quotazione media corretta possa essere intorno ai 20 euro.

Ebbene ieri, dopo quindi il +26,6% il titolo è tornato a vale 14 euro e mezzo quindi ben lontano diciamo dai 20 euro che avevo così approssimativamente indicato come una quotazione media corretta, ma è ovvio, scusate, due anni fa è caduto un ponte, ci sono stati 43 morti, non è che possiamo far finta di nulla.

Ed allora statemi bene a sentire.

Che cosa è il valore di un titolo in Borsa? In altre parole, che cos’è per Atlantia 14 euro e mezzo? E’ il prezzo di una azione che viene stabilito dal mercato, il luogo dove si incontrano acquirenti e venditori.

Ed allora se si moltiplica il costo di una azione per il numero di azioni emesse da quella azienda si ha la capitalizzazione del titolo, di fatto la valutazione che il mercato dà a quella azienda.

Il giorno prima, il titolo valeva 11 euro e mezzo.

Se ieri il titolo ha guadagnato il 26,6% e quindi il prezzo di ogni azione è salito a 14 euro e mezzo significa semplicemente che il mercato ha ritenuto che … diciamo … la penalizzazione che l’azienda ha avuto è stata molto inferiore rispetto a quanto si temeva.

Mettiamo dei numeri, Atlantia ha emesso più di 825 milioni di azioni, a 11,5 euro ad azione significa che il mercato valutava quell’azienda circa 9 miliardi e mezzo, dopo la seduta di ieri, con il prezzo dell’azione salito a 14,5 euro la valutazione data dal mercato all’azienda è salita a circa 12 miliardi.

In pratica, semplicemente il mercato si attendeva che il negoziato finisse in una certa maniera, quello che è accaduto è semplicemente che il negoziato si è concluso in una maniera più positiva per Atlantia rispetto a quanto si temeva, e quindi il prezzo dell’azione in Borsa è salito.

Semplice, se fosse accaduto il contrario, ossia se il negoziato si fosse concluso in una maniera più negativa per Atlantia il prezzo dell’azione sarebbe sceso!

Se fosse stata revocata la concessione … Atlantia in Borsa avrebbe per l’80%, forse di più, perché si sarebbe prospettato addirittura il fallimento dell’azienda!!!

Non è difficile, anzi è banale capire un concetto del genere.

Quindi questo è il concetto. Non ho detto che Atlantia oggi in Borsa vale quanto valeva due anni fa, è ovvio che oggi vale il 30, 35% di meno rispetto alle quotazioni prima del crollo del Ponte Morandi, ma se in un giorno le quotazioni di un titolo salgono del 26,6% significa che in quel giorno è arrivata una notizia molto positiva.

Una notizia positiva che potrebbe anche essere che non si è verificata una cosa negativa che invece veniva data per certa.

Insomma non so come dirlo in maniera più semplice, spero lo abbiate capito tutti.

Non mi rivolgo naturalmente a Manlio Di Stefano, per il quale invece questi concetti possono risultare ostici.