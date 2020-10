Le Guide gratuite di Trend-online.com. Abbiamo raccolto in 187 pagine tutte le novità sui Bonus 2020. Un'opera realizzata dalla nostra redazione completamente gratuita che puoi scaricare immediatamente.

Un'altra brutta seduta per Atlantia che, al pari di quanto accaduto ieri, è stato colpito da forti vendite anche oggi.

Atlantia sotto scacco dopo il calo di ieri

Il titolo, dopo aver lasciato sul parterre oltre il 3% ieri, ha proposto lo stesso copione oggi, fermandosi sui minimi intraday a 14,32 euro, con un affondo del 3,24% e circa 1,85 milioni di azioni scambiate, sostanzialmente, in linea con la media degli ultimi 30 giorni.

Atlantia: inadeguata l'offerta di CDP per ASPI

Atlantia resta nel mirino degli investitori dopo che la società ha esaminato la lettera di offerta preliminare ricevuta da Cassa Depositi e Prestiti per la quota in ASPI.

Atlantia ha ritenuto la suddetta offerta non adeguata per i termini economici e le relative condizioni ed ha invitato CDP a presentare un'offerta vincolante entro il 27 ottobre.

Secondo il Sole 24 Ore, la valorizzazione per il 100% di ASPI sarebbe fra 8,5 e 9,5 miliardi di euro, inferiore di circa 1 miliardo rispetto alle aspettative di Atlantia.

Inoltre, secondo Repubblica, Atlantia chiederebbe una offerta vincolante con indicato il massimo ribasso dopo la due diligence.

Atlantia: che succede ora?

Non ci sarebbero i tempi tecnici per annullare l’assemblea del 30 ottobre, come richiesto da CDP, che potrebbe essere rinviata dopo la due diligence se CDP presenterà una nuova offerta.

La proposta vincolante però non potrebbe essere presentata perché il PEF non è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e vi sarebbero le osservazioni da parte dell’Autorità dei Trasporti sugli incrementi tariffari inseriti.

A questo proposito Atlantia avrebbe scritto anche al Ministero dei Trasporti per eliminare la situazione di stallo.

Anche dal mondo politico arrivano delle critiche all’operazione e La Stampa sottolinea che il Movimento 5 Stelle vede il rischio di un regalo alla famiglia Benetton.

Secondo il Sole 24 Ore, infine, Cassa Depositi e Prestiti sarebbe intenzionata a proseguire nelle trattative.

Importanti sono quindi i tempi da parte del Ministero dei Trasporti per approvare il PEF e quindi se CDP sarà disponibile a rendere vincolante la propria offerta.

Atlantia sotto la lente di Equita SIM e di Intesa Sanpaolo

Secondo gli analisti di Equita SIM, l’accordo con il braccio finanziario dello Stato eliminerebbe il rischio politico, risolverebbe il problema del debito nella holding ed assicurerebbe flessibilità finanziaria ad Atlantia per asset rotation o per supportare Abertis, il cui leverage rimane elevato.

Confermata intanto la view cauta su Atlantia che secondo la SIM milanese merita una raccomandazione "hold", con un prezzo obiettivo a 15,2 euro.

Lo stesso rating è stato reiterato oggi da Intesa Sanpaolo, con un target price a 13,6 euro.

Gli analisti fanno notare che la finalizzazione del deal con Casa Depositi e Prestiti non è semplice perchè un aumento dell'offerta potrebbe scontentare la politica, in particolare il Movimento 5 Stelle.