Quest'ultima seduta della settimana si è conclusa senza infamia e senza lode per Atlantia che, dopo aver ceduto circa un punto e mezzo percentuale ieri, si è fermato sulla parità oggi, muovendosi in linea con l'indice Ftse Mib.

Il titolo ha infatti terminato gli scambi esattamente sui livelli del close della vigilia a 13,85 euro, con circa 700mila azioni trattate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,6 milioni di pezzi.

Atlantia: cosa serve per sistemare rete autostradale in Italia

Atlantia non ha dato vita a movimenti particolari dopo le ultime indicazioni di stampa, riportate in particolare dal Sole 24 Ore, secondo cui servono circa 40 miliardi di euro per sistemare la rete autostradale a pedaggio italiana.

Sarebbero le cifre che circolano tra i tecnici e mai smentite fino ad oggi, e inoltre sarebbe uno dei temi che influenzerebbe la trattativa fra il Governo ed Atlantia su ASPI.

Gli investimenti servirebbero per risolvere il problema di viadotti e gallerie. Secondo il Sole 24 Ore il motivo per cui non si chiuderebbe l’accordo sarebbe anche legato alle risorse per le manutenzioni straordinarie della rete ed alla manleva da responsabilità legata ad eventuali crolli futuri o danni agli utenti per disagi causati da lavori, come avvenuto in Liguria questa estate.

Atlantia: manca chiarezza sui 20 mld per manutenzione rete ASPI

Sempre secondo il quotidiano di Confindustria, sarebbero necessari 20 miliardi di euro di manutenzioni sulla rete di ASPI.

Equita SIM evidenzia che il nuovo piano prevede 7 miliardi, oltre le compensazioni di 3,4 miliardi, delle quali però parte legate alla ricostruzione del ponte Morandi ed a possibili aggiustamenti delle tariffe, e parte potrebbero essere inclusi nei 14,5 miliardi di investimenti, ma non sarebbe chiaro come si arrivi a 20 miliardi.

Il Sole 24 Ore parla di possibile intervento del Governo, come per la messa in sicurezza della A24-25, l'autostrada Roma-L’Aquila. Il tema della manleva quindi non sarebbe secondario nella trattativa fra CDP e ASPI.

Atlantia: ecco a cosa sarà importante guardare ora

Dall’altro lato va sottolineato, precisa Equita SIM, che il nuovo sistema tariffario ART è di tipo RAB based e quindi gli investimenti dovrebbero essere remunerati in tariffa.

Sarà importante valutare come saranno trattate eventuali manutenzioni straordinarie che emergessero in futuro, oltre quelle incluse nel contratto in negoziazione con il Ministero delle Infrastrutture.

Immutata intanto la strategia di Equita SIM che su Atlantia mantiene fermo il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 15 euro.