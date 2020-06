Correzione o Fine di un Trend? Per capirne le differenze clicca subito qui ed iscriviti gratis al webinar che abbiamo preparato per te.

Furia francese e ritirata spagnola oggi per Atlantia che, dopo una partenza a tutto gas è tornato subito suoi passi, per poi invertire la rotta e accelerare al ribasso, tanto da chiudere gli scambi sui minimi di giornata.

Atlantia parte a razzo ma poi si sgonfia e chiude sui minimi intraday

Il titolo, reduce da un recupero del 2,55% ieri, da subito ha catalizzato gli acquisti, tanto da arrivare a segnare un top intraday a 15,47 euro, con un rally del 5,5%.

Un massimo da cui però si è avuto un pesante e progressivo arretramento che ha portato Atlantia a terminare gli scambi a 14,28 euro, con un ribasso del 2,63% oltre 2,7 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,1 milioni di pezzi.

Atlantia si è appesantito strada facendo sulla scia anche del forte arretramento accusato dal Ftse Mib, ma sin dalle prime battute si era infiammato sulla scia delle indicazioni di stampa.

Atlantia: vertice al Governo per trovare accordo su ASPI

A quanto pare ci sarebbe stato un meeting fra il presidente del Consiglio, Conte ed i Ministri del Tesoro Gualtieri e delle Infrastrutture De Micheli sul dossier ASPI, con l’obiettivo di arrivare ad una soluzione.

Secondo il Messaggero, il Governo vorrebbe il passaggio al sistema tariffario introdotto dall’Autorità dei Trasporti (RAB based) per ridurre gli extra-profitti di ASPI, senza compromettere l’equilibrio della gestione. Dall’altro lato il Governo vorrebbe l’entrata nell’azionariato di soci pubblici e quindi è necessario che Autostrade per l'Italia continui a generare utili.

L'Esecutivo avrebbe stabilito un’offerta da proporre ad Atlantia, che se sarà respinta porterà allo scontro.

Il Movimento 5 Stelle non era però presente alla riunione e potrebbe non condividere l’offerta.

Il Messaggero aggiunge che sarebbe spuntata nuovamente l’ipotesi della revoca parziale dell’area Liguria, per accontentare una parte dei pentastellati.

Secondo il Corriere si sarebbe molto vicini ad un accordo e fonti vicine ad Atlantia sottolineano che la società non avrebbe ancora ricevuto alcuna proposta formale o informale, ma sarebbe pronta a valutarla.

Atlantia: Equita commenta i rumor

Nella nota diffusa oggi gli analisti di Equita SIM evidenziano che non è chiaro se nella proposta del Governo sia stata inserita anche la sterilizzazione dell’articolo 35 del decreto Millaproroghe.

Per Atlantia l’accordo è importante in questa fase di incertezza per l’effetto Covid-19 sul traffico, l’elevato leverage, il rating junk e le incertezze introdotte dal Milleproroghe: indennizzo in caso di revoca della concessione e passaggio al sistema tariffario RAB based.

Atlantia: ancora incertezza sul fronte regolatorio?

Intanto, indiscrezioni riportate da Milano Finanza richiamano l'attenzione su un altro fronte.

Stando al quotidiano, nel piano presentato dal Ministero dei trasporti si parlerebbe di un riesame complessivo delle convenzioni che regolano i rapporti di concessione nell’ambito dlle autostrade da effettuarsi nel 2021.

Non sono disponibili ulteriori dettagli e l’articolo non cita se la revisione riguarda la modifica delle tariffe secondo il meccanismo ART o di una ulteriore revisione del sistema concessorio.

Per Equita SIM, nel caso si trattasse di ulteriori revisioni normative sui contratti, permarrebbe l’incertezza regolatoria che sarebbe negativa per il settore e per Atlantia.

Confermata intanto la view neutrale sul titolo, con un rating "hold" un prezzo obiettivo a 16,8 euro.