La situazione dei partiti in Italia, è davvero curiosa. Ricordate la mia analisi del voto alle regionali? Avevo detto: hanno perso tutti!!!

Ebbene poteva essere interpretata come una boutade, una provocazione, ed invece, a ben guardare, sembra proprio un’analisi corretta.

Cerca un po’ di cantar vittoria il Partito Democratico, ma nella realtà Zingaretti è sempre sulla graticola, salvandosi in Toscana pare abbia salvato la propria poltrona al Nazareno, Bonaccini stava per mettersi in viaggio, da Bologna a Roma, ma per il momento ha dovuto rimandare il trasloco.

Però la serie di scandali che sta investendo la regione Lazio fa sì che, come detto, la poltrona di Zingaretti, quella di segretario del partito, continui a scottare. Non dovrebbero esserci dubbi sul successore.

Forse Bonaccini sperava in una qualche debacle del partito nei ballottaggi per le comunali, ma ha dovuto ricredersi perché nel sud Italia ed in particolare nell’hinterland napoletano il Pd, in alcuni casi, alleandosi con il Movimento 5 Stelle, ha conquistato la poltrona di primo cittadino.

Il Pd aveva vinto al primo turno a Caivano, San Giorgio a Cremano, Ercolano, Cardito, Frattamaggiore, Marigliano e Mugnano. Ed ha vinto al ballottaggio a Giugliano, Pomigliano d’Arco, Terzigno e Sorrento.

Paradossale il commento del segretario Zingaretti a proposito di questo plebiscito che il PD ha ottenuto nell’hinterland di Napoli, Zingaretti ha infatti dichiarato che queste vittorie “spazzano via il chiacchiericcio.” A me, caro Zingaretti, pare proprio il contrario, a mio avviso queste vittorie “alimentano il chiacchiericcio” ma non vado oltre perché non voglio avere grane.

Io dico sempre che il popolo è sovrano. O perlomeno dovrebbe essere sovrano.

Ma andiamo avanti e vediamo un altro partito che, pur non brillando, si è salvato, mi riferisco a Fratelli d’Italia. Un partito che nei sondaggi ha un consenso decisamente superiore all’attuale rappresentanza parlamentare, ma che sembra ora avere un po’ il fiato corto.

A me sembra che i maggiori consensi avuti nell’anno in corso siano più frutto degli errori altrui che non dei meriti propri. Io continuo però a ripetere che alla Meloni va rimproverato la testardaggine con la quale ha imposto Raffaele Fitto come candidato in Puglia.

Continua poi il calvario di Forza Italia, ormai ridotta al lumicino. E sono andate come peggio non potevano le prime elezioni alle quali si è presentata Italia Viva, lo spin off di Renzi, che non ne sta azzeccando una.

Adesso poi cerca di recuperare qualche consenso mandando in Tv la Boschi con il nuovo look, ma a me sembra più una mossa disperata, quella del giocatore al quale è rimasto solo il bluff.

E che dire del Movimento 5 Stelle. Ormai abbiamo detto tutto il peggio possibile, ma non sembra bastare. Adesso volano stracci anche fra il partito ed il suo mentore, ossia Davide Casaleggio.

Visto che ormai … non c’è più nulla da salvare, è noto a tutti che gli attuali parlamentari saranno disposti a votare le peggiori porcherie pur di far proseguire questa vergognosa legislatura.

Personalmente non so se davvero, come dicono in molti, il Movimento 5 Stelle fosse nato proprio per catturare il voto di protesta e tramutarlo in voto governativo, in voto mainstream, a mio avviso è semplicemente un esperimento mal riuscito … ma riuscito proprio male!

E siamo arrivati così alla Lega.

Ebbene a mio avviso la Lega ha un serio problema, e si chiama Giorgetti. Una persona che attualmente la stampa ed i media mainstream hanno battezzato come l’utile idiota.

Giorgetti è in Lega da sempre, è in Parlamento da 24 anni, ma di fatto in Lega non ha mai contato nulla, Bossi lo reputava un … lasciamo perdere, ed anche Salvini lo ha nominato vicesegretario proprio metterlo in ombra.

Purtroppo negli ultimi tempi, non so per quali motivi, è tornato a parlare, ed ai media mainstream non pareva vero che si materializzasse l’utile idiota all’interno della Lega.

Attenzione, cari ascoltatori, l’espressione utile idiota non è un’espressione offensiva. Venne coniata da Lenin per descrivere quelle persone, in particolare giornalisti occidentali, che pur sostenendo l’Unione Sovietica e le sue politiche, non godevano della stima, anzi, erano tenuti in scarsa considerazione e sfruttati cinicamente dallo stesso Lenin.

Ebbene tanto per far capire fin dove arriva Giorgetti, domenica si sono svolti i ballottaggi nei comuni con più di 15.000 abitanti. Ballottaggi che non sono andati molto bene per la Lega, ma che non avevano avuto neppure larga eco sui media nazionali. Ebbene chi è stato ad accendere un faro sul risultato elettorale?

Proprio lo stesso Giorgetti che ha voluto sottolineare quello che ha definito un insuccesso elettorale per il suo partito.

Ebbene allora, caro Giorgetti, lei per caso non ha pensato che questo battuta d’arresto della Lega, soprattutto in Lombardia, sia dipesa anche, se non principalmente proprio dalle sue uscite a dir poco infelici sull’Europa che hanno deluso l’elettorato?

A me sembra che Giorgetti non riesca neanche a capire che se lui dice delle puttanate ne consegue che poi la Lega magari perde voti, forse non conosce le previsioni che si auto avverano.

Caro Giorgetti se continui ad ammirare la Merkel a parlar bene della Cancelliera e del suo partito, proprio i nostri nemici più acerrimi, o se preferisci chiamarli concorrenti vedi tu, capisci che i leghisti più lungimiranti, quelli che hanno capito che a stare in Europa abbiamo solo da perderci, è chiaro che non voteranno più.

Certamente non voteranno per la sinistra, ma non vanno a votare, ed il risultato è uguale, ed è quel che è accaduto domenica scorsa.

E tu, caro Salvini, ammesso che la tua intervista pubblicata sul Corriere della Sera sia corretta, capisco il tuo imbarazzo nell’avere un vice così becero, però dovresti anche tu evitare certe affermazioni (ripeto, ammesso che non se le sia inventate il Corriere della sera).

Non mi sembra proprio che sia una idea brillante quella di andare con Giorgetti dai vostri europarlamentari “perché sul tavolo ci sono dossier importanti su cui vogliamo far valere il nostro peso”.

E mi pare anche un’uscita infelice da parte tua dire che “prima o poi torneremo al governo e per allora dovremo avere solide alleanze europee. Ci stiamo lavorando”

E peggio ancora sentirti dire che “ci sono interlocuzioni ad alti livelli”.

Ma l’uscita più infelice di Salvini, si tratta di un altro virgolettato del Corriere della sera, eccola:

non è chiaro dove andrà il Ppe. Se va a sinistra non mi interessa, se si sposta sulle posizioni di Orban avvio il dialogo.

Ma cosa dici!!! Sarai mica davvero così sprovveduto? Se il Ppe va a sinistra, se si sposta sulle posizioni di Orban.

Dovunque vada il Ppe tu devi andare dall’altra parte.

Orban ci sta perché prende soldi, lui va da quelli che gli danno soldi, la testa degli ungheresi, così come quella dei polacchi, dei cechi, dei rumeni è sempre quella, vanno dalla parte di chi gli dà i soldi, non gliene frega nulla se sono di destra di sinistra o di centro, gli interessa solo prendere soldi e non lavorare.

Tu devi avviare dialogo solo con chi vuole distruggere l’unione europea, con chi vuole andarsene dall’Unione europea.

Ah, un’ultima cosa!

Borghi Bagnai, se ci siete … battete un colpo, e se il vostro colpo non avrà nessun effetto, alzate i tacchi che sta arrivando l’ora di dire basta, ma basta sul serio con questa Unione europea.