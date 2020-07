Chissà perché la vicenda Atlantia, Benetton, mi ha fatto tornare alla mente il celeberrimo romanzo di Carlo Emilio Gadda. Certo qualcosa in comune c’è, e non solo perché ci sono delle vittime, ma soprattutto la corrispondenza è quell’intreccio di vicende della quale poi non se ne viene a capo.

Chissà perché la vicenda Atlantia, Benetton, mi ha fatto tornare alla mente il celeberrimo romanzo di Carlo Emilio Gadda. Certo qualcosa in comune c’è, e non solo perché ci sono delle vittime, ma soprattutto la corrispondenza è quell’intreccio di vicende della quale poi non se ne viene a capo.

Ok, cari ascoltatori, per me questo argomento è decisamente scivoloso, se fossi un’altra persona eviterei di trattarlo, ma sono fatto così, non mi importa se qualcuno non riuscirà a comprendere il mio pensiero, io devo essere onesto con me stesso, oltre che con voi.

Ed allora la prima cosa che devo chiedervi, non è di dimenticare che ci sono stati 43 morti, ma vi chiedo di dare una valutazione … non so come definirla … oggettiva, di quanto accaduto.

Cerco di spiegarmi con un esempio. E’ ovvio che un fatto, soprattutto se luttuoso, ha in noi un impatto diverso se dell’evento disponiamo delle riprese video.

Il giorno nel quale fu ucciso Floyd, ad esempio, la polizia negli Stati Uniti ha ucciso altre quattro persone, bianchi, ispanici ecc. di quelle persone nessuno si è preoccupato perché? Semplicemente perché non abbiamo le immagini video.

Ogni giorno sulle autostrade italiane ci sono morti, certo non 43 in una sola volta, ma comunque dei morti sulle autostrade se ne parla solo in casi particolari. Non ci viene detto ad esempio quali sono le autostrade più pericolose, ossia quelle che hanno un maggior rapporto fra numero di chilometri e numero di incidenti.

L’altra cosa che vi chiedo è di non aver una visione prevenuta sulle cosiddette “Concessioni”. Certo è legittimo che ci siano persone che siano contrarie alle “concessioni” e vorrebbero che tutte le tratte stradali ed autostradali siano gestite da Enti pubblici, ma occorre in questo caso fare delle puntualizzazioni.

Dare in “Concessione” ad una società privata dei tratti autostradali non significa regalare a questa società l’autostrada. L’autostrada, in sé, come proprietà, resta pubblica, viene data in concessione ovviamente in cambio di un “canone”.

Ma il “concessionario” deve assolutamente sottostare a delle normative stringenti, normative decise dal “pubblico”, quindi in ultima istanza, non voglio dire che il concessionario non abbia mai colpe, ma certamente chi deve assolutamente monitorare la situazione è l’apparato pubblico.

E’ il pubblico che deve vigilare ed ha tutti gli strumenti per farlo. E se per caso non lo fa, non vigila perché qualche suo funzionario ha preso qualche mazzetta dal concessionario, beh a mio parere il corruttore va sempre punito, ma ritengo che il reato più grave lo commetta il corrotto.

Ok, lo so che qui ci sono anche di mezzo delle perizie taroccate, in quel caso ovviamente il concessionario va punito in maniera esemplare fino alla punizione massima che è appunto la revoca della concessione, ma ripeto c’è soprattutto chi deve controllare, anche le varie perizie e non può ritenersi immune dalle colpe, anzi, lo ribadisco, a mio parere chi deve controllare ha le maggiori colpe.

Ed ora soffermiamoci a parlare di Atlantia.

Un aspetto che merita attenzione è chiedersi: ma Atlantia è il solo concessionario delle autostrade italiane? La risposta è no, anche se è la holding di Autostrade per l’Italia che controlla una parte rilevante della nostra rete autostradale.

Ed allora possiamo dire che la tratta autostradale gestita da Autostrade per l’Italia è gestita in maniera peggiore rispetto alle altre? Anche in questo caso la risposta è no!

Ma non solo, Atlantia infatti è l’azienda leader al mondo, al mondo avete capito, nel proprio settore, ossia nel campo delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità. Opera in ben 11 Paesi al mondo, in Europa ad esempio, è presente in Gran Bretagna, in Francia, in Spagna ed in Polonia, poi in altri numerosi Paesi dell’America latina ed infine anche in India.

Insomma se in tutti questi Paesi è stata data fiducia a questa azienda, qualche merito lo deve avere.

In ultima istanza i media continuano a chiamarla l’azienda dei Benetton, ma forse è anche bene specificare che i Benetton, attraverso la holding Sintonia, detengono il 30% della società, tra i principali azionisti, oltre ad alcune grandi società di investimento, c’è anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, e per quasi la metà è di proprietà dei piccoli azionisti visto che la società è quotata alla Borsa di Milano.

Ebbene allora, ipotizziamo di togliere la concessione ad Atlantia cosa dobbiamo fare? Indire un’altra gara per la quale i tempi si calcolano in anni.

Ok passeranno tre o quattro anni, ammesso che tutto si svolga regolarmente la cosa più probabile è che a vincere la gara sarà un’azienda estera.

Insomma avremmo fatto un buon servizio all’Italia? Sicuro poi che la società estera che avrà in concessione la maggior parte della nostra rete autostradale la gestisca in maniera efficiente?

Guardate cari ascoltatori, datemi retta, l’efficienza nella gestione delle nostre autostrade non dipende tanto dalla società che ha in concessione appunto la rete autostradale, ma dall’efficienza dell’apparato pubblico atto a controllare il concessionario.

E’ la medesima cosa delle Banche. Le nostre banche saranno gestite bene se ci sarà una Banca d’Italia efficiente, poiché è la Banca d’Italia deputata alla sorveglianza del sistema bancario. Lo ridico per la terza volta, è chi deve controllare che “stando col fiato sul collo” al concessionario lo obbliga ad essere efficiente, efficiente ovviamente per coloro che poi usufruiscono del servizio, ossia per gli automobilisti, non efficiente per le casse del concessionario.

Quindi, insomma, qualora optassimo per bandire una nuova gara per la concessione della rete autostradale attualmente in mano ad Autostrade per l’Italia teniamo in debito conto questi rischi potenziali.

Penalizziamo una azienda italiana, magari favorendo una straniera che non è detto che abbia a cuore gli automobilisti italiani, ma forse ha più a cuore i propri azionisti, come tutte le aziende private.

Ed allora, mi direte, la soluzione sarebbe di nazionalizzare le autostrade italiane.

Certo è una ipotesi plausibile ed anche con parecchi fautori. Ma …

Vedete cari ascoltatori, anche in questo caso io devo essere assolutamente sincero con voi.

Se tutti avessero a cuore il bene pubblico come se fosse il bene proprio … vivremmo in un mondo da favola.

Purtroppo, invece, il comunismo ed il suo crollo, ci ha confermato senza tema di smentita, che non è così. L’animo umano è fatto in una maniera diversa.

Sarò brutale. In questo momento decine di migliaia di persone stanno morendo al mondo, visto che voi non conoscete nessuna di queste persone, a voi, così come a me, non ve ne frega niente. Certo, perché siamo tutti buoni se ci chiedessero di esprimere un pensiero per queste persone che perdono la vita diremmo che ci dispiace per loro, ma di fatto non ce ne frega niente.

Se fra di loro, tuttavia, ci fosse un nostro familiare, per noi sarebbe una tragedia, un dolore immenso.

Insomma l’animo umano è fatto così, ed è giusto che sia così, è il nostro spirito di sopravvivenza altrimenti il genere umano si sarebbe già estinto.

Ed allora è inutile che ci giriamo intorno e ci inventiamo storie, chi lavora per se stesso opera con un impegno maggiore.

Tanto per fare un altro esempio, chi ha un orto dice che i suoi frutti non gli sono costati nulla (tranne l’irrisorio costo della semente), le ore di lavoro che ha impiegato per lui non contano, non le conta. Se invece curasse l’orto per un’altra persona quelle ore di lavoro glieli metterebbe in conto, anche e soprattutto gli straordinari!!!

Insomma lasciatemelo dire, il cosiddetto “pubblico” è e sarà sempre meno efficiente del cosiddetto “privato”, ma questo è vero ad ogni latitudine, in Germania come in Svezia. Poi ovviamente ci sono dei popoli per i quali, per cultura e tradizione, questa differenza di efficienza fra pubblico e privato è meno marcata, ma in ogni caso c’è, perché è nell’animo umano.

Ed allora vi chiedo in maniera diretta e senza fronzoli, voi siete sicuri che le tratte autostradali gestiti dal “pubblico” sarebbero più efficienti rispetto a quelle gestite dal privato?

Ed allora vi faccio un esempio, so che è un caso limite, ma serve per capire le cose.

In Sicilia la rete autostradale in concessione è di 300 chilometri ed è gestita da una Società che si chiama CAS, Consorzio Autostrade Siciliane, è una azienda pubblica perché è gestita dalla Regione Sicilia. Ovviamente come tutte le concessionarie dovrebbe comunque avere un “controllo” da parte dello Stato, dal Ministero dei Trasporti.

Ebbene in questa società ne hanno combinate di tutti i colori.

Tanto per darvi un’idea ha 800 (ottocento) casi di non conformità rilevate dal Ministero dei trasporti.

Non so dirvi quante inchieste giudiziarie ha in corso, quel che so è che praticamente tutti i suoi dirigenti sono sotto processo, ma sono anche al loro posto perché non si sa come sostituirli, ci sono contenziosi per oltre 200 milioni di euro, ripeto duecento milioni di euro.

Potrei andare avanti ancora ma vi dico solo l’ultima.

Ebbene in quei 300 chilometri di autostrada della quale il Consorzio ha la concessione ci sono in totale 28 caselli, ebbene sapete quanti casellanti risultano attualmente assunti?

211

Pensate che mi sia sbagliato, no sono 211, vi sembrano tanti?

Ma perché con le riduzioni alle assunzioni nel pubblico in questi anni si sono ridotti notevolmente, alcuni anni fa infatti erano oltre 400. Sì 400 per 28 caselli.

Secondo voi, non dico a questi livelli, ma non temete che se la gestione della rete autostradale in Italia tornasse totalmente in mano pubblica rischieremmo di avere casi analoghi?

Finisco qui. Vi prego, non accusatemi di essere pro o contro qualcosa, io con questo video mi sono ripromesso solo di riflettere per non lasciarsi prendere solo dalla comprensibile emotività.