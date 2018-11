Wenchang Ma, Assistant Portfolio Manager dell’All China Equity Fund di Investec AM, spiega che quando si parla di investimenti in Cina, i commentatori fanno di solito riferimento alle prospettive macro sul tema e ai dati del PIL ma, ironicamente, la maggior parte di loro non riesce a cogliere il quadro d’insieme.

Infatti, se da un lato si possono individuare alcuni fattori potenzialmente in grado di sostenere il processo di innovazione delle aziende del Paese, dall’altro c’è un ulteriore, ben preciso, driver a cui non si è ancora dedicata abbastanza attenzione, e cioè la guerra commerciale con gli Stati Uniti che, a nostro avviso, potrebbe presentare un’opportunità importante per la Cina e i suoi investitori.

In generale, i principali driver della performance azionaria a lungo termine sono gli stessi che in qualsiasi altra parte del mondo: il tipo di opportunità di crescita che un'azienda può generare, la qualità del suo business, il suo momentum operativo e la valutazione.

Tuttavia, anche se non si devono trascurare del tutto i fattori macro, c’è un forte rumore di fondo che fa passare in secondo piano le opportunità di investimento offerte dalle aziende innovative della Cina.

Ecco allora cinque temi per una visione a lungo termine che vada oltre rumore attuale.

1. Enormi opportunità nell’innovazione

Uno degli elementi chiave per la Cina è l'innovazione - spiega Wenchang Ma -. Attualmente, la spesa cinese per la ricerca e lo sviluppo è di gran lunga superiore a quella del resto del mondo, e il suo valore in percentuale del PIL è superiore alla media dell'Eurozona, e il numero e la portata dei brevetti che sta producendo è semplicemente straordinario. Non mancano i “compratori” sul mercato interno. Il Paese ha un'ampia base di consumatori, che diventa ogni giorno più ricca, e catene di approvvigionamento efficienti. La logistica e le infrastrutture cinesi sono anche di supporto alle aziende innovative che vogliono vendere i loro prodotti in tutto il Paese. Allo stesso tempo, c'è abbondanza di capitale privato, in parte perché la Cina non ha ancora un conto capitale completamente aperto. Questo significa che gran parte della fiorente ricchezza nazionale è alla ricerca di opportunità di investimento a livello domestico. Ciò è stato favorito dalle politiche di sostegno del governo cinese emanate nell'ultimo decennio.