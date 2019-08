Anu Narula, Head of Global Equities di Mirabaud AM, spiega che nonostante il quadro di incertezza, per il momento non abbiamo cambiato il nostro scenario macroeconomico di riferimento. La crescita globale sta rallentando, ma è improbabile che si arrivi a una recessione. Anu Narula continua a prevedere una solida attività economica negli USA anche quest'anno, con una crescita del PIL superiore al 2%. La situazione è meno favorevole in Europa. Per quanto riguarda la nostra asset allocation tattica globale, Anu Narula mantiene le proprie misure di hedging negli asset di rischio globale, coprendo il 50% dell'esposizione azionaria.

I settori difensivi e sensibili ai tassi - come food and beverage, farmaceutica e assicurativo - dovrebbero continuare a sovraperformare - spiega Anu Narula -. Le azioni ad alto dividendo saranno inoltre sostenute da tassi decrescenti man mano che riprenderanno i timori sulla crescita. In un contesto di rendimenti negativi su molti mercati sviluppati, il dividend yield di società di buona qualità è particolarmente interessante. Ad ogni modo, quello di Anu Narul è un approccio tematico. Riteniamo che nell’attuale contesto di profonda incertezza, sia fondamentale per le società avere dei propri driver di crescita secolari, ed essere esposte a un tema consente loro di mantenersi indipendenti dal ciclo economico. Anu Narul è stock picker e industry analyst e il contesto macroeconomico è il tail risk che gestiamo. Per questo motivo, Anu Narul investe in un portafoglio concentrato di 25 società in tutto il mondo. I rischi e i rendimenti derivano dalla selezione dei titoli, piuttosto che da un particolare settore o fattore geografico. Nell'approccio di Anu Narul, i temi sono necessari perché rappresentano il punto da cui partiamo nella selezione delle società ma non sono sufficienti, in quanto punta ad investire in aziende di alta qualità con bilanci solidi ed elevati free cash flow, che hanno quindi tutti i requisiti per poter crescere lungo tutto il ciclo economico. Anu Narul evita quelle società che ricorrono a una combinazione di leva operativa e finanziaria, concentrandoci sulla stima dei flussi di cassa futuri generati dalla crescita organica. Le società che identifichiamo sono leader a livello globale o locale con un importante vantaggio tematico e su cui non è possibile avere esposizione tramite una multinazionale.