Rupert Rucker, Head of Income Solutions di Schroders, spiega che gli anni dopo la crisi finanziaria globale del 2008-2009 sono stati complessi per gli investitori alla ricerca di rendimenti ed è improbabile che ciò cambierà nel 2020. Viviamo in un mondo di rendimenti estremamente bassi a causa di anni di tassi bassi e programmi di acquisto delle banche centrali.

L'anno scorso molti istituti centrali, come la Fed, hanno tagliato i tassi di interesse invece di alzarli ed è possibile che ciò continuerà anche nel 2020: i nostri economisti stimano un ulteriore taglio da parte della Fed quest’anno. Gli investitori alla ricerca di rendimenti non potranno quindi fare affidamento sull’income generato dai loro risparmi o da titoli di Stato a basso rischio.

Le aspettative degli investitori sono troppo ottimistiche

Gli investitori mirano a un livello di rendimento che nessun’asset class può fornire. I risultati dello Schroders Global Investor Study 2019 hanno mostrato che le aspettative medie per i rendimenti annuali nei prossimi 5 anni sono del 10,7%, circa un punto percentuale in più rispetto a quanto emerso nel 2018.

Queste aspettative superano di gran lunga i tassi offerti dalle banche. Ma anche le asset class più rischiose, che potrebbero quindi generare rendimenti maggiori, come l’azionario, non offrono ritorni simili. Le ultime previsioni del team multi-asset di Schroders per i prossimi dieci anni mostrano che l’azionario emergente genererà probabilmente i rendimenti più elevati, ma attorno al 9%, un livello comunque inferiore alle aspettative medie.