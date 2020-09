Azioni di valore, non trappole di valore: ecco tre titoli da mettere in portafoglio senza titubanza alcuna.

Trovare titoli di valore quando il mercato registra nuovi massimi e i tassi di interesse sono vicini allo zero non è un compito facile.

Azioni: come scoprire quelle di valore. Ecco 3 nomi da cavalcare

Le azioni in questo momento hanno pochissima concorrenza dalle obbligazioni: chi vuole vincolare i propri soldi per 10 anni in un Treasury che paga lo 0,7%?

Questo spesso significa che le azioni possono apparire costose, ma ci sono sempre sacche di valore nel mercato azionario.

Come spiegato da Brent Nyitray, una delle firme di The Motley, il trucco è capire quali titoli sono di valore e quali sono trappole di valore.

Ecco tre società che sono libere, prive di difficoltà finanziarie e con buone performance.

PennyMac Financial Services ( NYSE: PFSI )

PennyMac Financial Services è uno dei maggiori promotori e gestori di mutui negli Stati Uniti.

La crisi del COVID-19 ha incoraggiato un massiccio sostegno monetario da parte della Federal Reserve, che ha portato a zero i tassi di interesse a breve termine e ha ricominciato ad acquistare titoli garantiti da ipoteca.

Le azioni della FED hanno creato uno scenario molto favorevole per le società attive nel settore dei mutui.

I tassi ai minimi storici significano che milioni di consumatori possono ridurre sostanzialmente i pagamenti mensili dei mutui tramite il rifinanziamento.

Il business dei mutui ipotecari è notoriamente ciclico e il picco degli utili si dovrebbe raggiungere nei prossimi 12-24 mesi.

Questo perchè una volta che un mutuatario rifinanzia ai tassi correnti, la probabilità di un altro rifinanziamento è piuttosto bassa.

PennyMac Financial ha anche una divisione di servizi di mutui, e questa trarrà vantaggio da questo effetto.

PulteGroup ( NYSE: PHM )

PulteGroup ( NYSE: PHM ) è una società di costruzioni di case diversificato che ha appena segnalato un enorme aumento degli ordini alla fine del secondo trimestre.

Mentre i numeri del 2020 saranno influenzati dal rallentamento registrato all'inizio dell'anno, quando PulteGroup ha sospeso gli investimenti fondiari per un periodo, l'acuta carenza di alloggi a prezzi accessibili, dovrebbe portare alla costruzione di nuove abitazioni al ritmo annuale di 1,5 milioni.

PulteGroup ha registrato un aumento del 77% degli ordini da parte di acquirenti di case per la prima volta e quel segmento rimane fondamentale per l'azienda.

Il titolo viene scambiato a 10 volte l'utile per azione previsto per il 2020, la crescita degli utili è del 17% quest'anno e quella del prossimo anno dovrebbe essere del 12%.

Altria Group ( NYSE: MO)

Altria Group è il classico titolo difensivo: il gruppo vende sigarette in tutto il mondo.

Il titolo scambia a un multiplo basso, a circa 10 volte l'utile per azione previsto per il 2020 e ha un rendimento da dividendo del 7,9%.

Il mercato delle sigarette probabilmente calerà man mano che sempre meno persone assumeranno l'abitudine di fumare, ma si stima che ci sia ancora 1 miliardo di fumatori nel mondo e Marlboro è il re dei marchi di sigarette.

Per gli investitori che sono in grado di guardare oltre l'attività fondamentale di Altria, il titolo è una macchina che genera flussi finanziari.

L'anno scorso la società ha registrato un free cash flow di 7,6 miliardi di dollari, o 4,20 dollari per azione, che equivale a 10,5 volte il free cash flow per azione.