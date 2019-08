Le azioni da inizio anno ha realizzato una buona performance, accompagnata da un rally dei Bond con rendimenti in forte calo. Come muoversi ora? I consigli di investimento degli esperti.

Le Borse internazionali, pur con un andamento altalenante, stanno mostrando nel complesso una buona tenuta, malgrado le numerose incertezze che gravano sulle prospettive dell'economia globale.

L'azionario mantiene ancora un buon appeal anche perchè rappresenta un'alternativa quasi obbligata ad un investimento nel mercato dei Bond, caratterizzato da tassi sempre più bassi e in molti casi anche negativi.

L'interrogativo principale che si pongono gli investitori è se conviene ancora puntare sulle azioni o se al contrario è meglio preferire le obbligazioni.

Per rispondere a questa domanda ci affidiamo alle indicazioni che giungono da diversi analisti per capire quali sono le migliori strategie da adottare ora.

Azioni vs Bond: l'analisi e le strategie di T.Rowe Price

Proprio quest'oggi è arrivato un suggerimento molto chiaro da parte di Yoram Lustig, responsabile delle soluzioni Multi-Asset EMEA di T. Rowe Price, il quale ritiene che quello attuale non sia il momento giusto per rischiare.

L'esperto fa notare che nella prima metà di quest'anno si è avuta un'ottima performance delle principali asset class, con un rialzo non solo dei mercati azionari, ma anche di quelli obbligazionari prudenti, come i titoli di Stato.

Da vari mercati però stanno arrivando segnali contrastanti sullo stato di salute dell'economia globale. Mentre l'azionario ha mostrato un forte sentiment rialzista, come dimostrato dai nuovi massimi storici raggiunti dai listini americani, i titoli di Stato hanno visto rendimenti in calo che in diversi casi hanno portato anche in territorio negativo.