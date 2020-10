Vuoi il massimo per il tuo denaro? Allora non puoi ignorare queste azioni ad alto valore.

Le azioni value sono quelle azioni di società che scambiano a multipli relativamente bassi rispetto ai loro utili e al potenziale di crescita.

Azioni value: perchè sono un buon investimento?

Sono un ottimo modo per gli investitori di ridurre al minimo il rischio, scommettendo su attività mature e redditizie.

Dollar General ed Electronic Arts sono due titoli value che dovrebbero essere acquistati ad ottobre.

I due titoli vantano valutazioni modeste e i modelli di business delle due società funzionano bene in questo difficile contesto economico.

Dollar General ( NYSE: DG )

Dollar General è un rivenditore al dettaglio che si concentra su beni di prima necessità a basso prezzo.

Con un multiplo pezzo-utili pari a 23, il titolo ha una valutazione modesta rispetto alla media dell'S&P500 che è di 29.

Dollar General sembra pronta per un successo continuo grazie al suo modello di business a prova di recessione e all'espansione in beni a più alto margine, come casalinghi e alimenti freschi.

Secondo il National Bureau of Economic Research, gli Stati Uniti sono entrati in recessione a febbraio.

Ora, sei mesi dopo, il Paese sta ancora lottando con un tasso di disoccupazione del 7,9%, che può influire sulla quantità di denaro che alcune famiglie devono spendere per le necessità.

In qualità di rivenditore discount, Dollar General può ottenere buoni risultati in questo difficile contesto economico grazie ai suoi prezzi accessibili.

Le vendite nette del secondo trimestre sono aumentate del 24,4% a 8,68 miliardi di dollari.

Secondo il CEO Todd Vasos, questa crescita riflette la continuazione delle tendenze relative al coronavirus iniziate nel primo trimestre, quando anche i ricavi sono aumentati del 27,6% rispetto al periodo dell'anno precedente.

Non è chiaro se Dollar General manterrà il suo alto tasso di crescita dei ricavi quando la crisi sarà finita, ma il management mira a continuare a fornire valore agli investitori con nuove iniziative strategiche.

Nel suo programma "DG Fresh", la società distribuirà i propri beni deperibili per tagliare i costi degli intermediari e potenzialmente offrire prezzi inferiori ai consumatori.

Dollar General mira inoltre a rifornire nei propri negozi una gamma più ampia di articoli per la casa "non consumabili" con margini più elevati.

Entrambe le strategie possono aiutare a incrementare i profitti dell'azienda, anche se la crescita dei ricavi rallenta dopo la pandemia.

Electronic Arts ( NASDAQ: EA )

Con un rapporto prezzo-utili di soli 19, Electronic Arts vanta una valutazione allettante, soprattutto rispetto a società di videogiochi comparabili come Activision Blizzard, che scambia a 34 volte.

Electronic Arts trarrà probabilmente vantaggio dall'elevata domanda di intrattenimento casalingo durante la pandemia di coronavirus, nonché dalla sua partnership con Valve per rilasciare titoli sul mercato dei giochi per PC Steam.

Secondo la società di monitoraggio del settore NPD Group, la spesa dei consumatori per i videogiochi è aumentata del 37% anno su anno ad agosto a 3,3 miliardi di dollari.

Electronic Arts è alla base di gran parte di questa espansione con Madden NFL 21 e Sports UFC 4 , i due titoli di maggior incasso nel periodo.

La società intende promuovere una crescita continua ospitando i suoi giochi su Steam, la più grande piattaforma di distribuzione di giochi per PC al mondo.

Electronic Arts ha aggiunto 30 titoli a Steam a partire dal primo trimestre e l'accordo di distribuzione può aiutare a stimolare la crescita delle vendite nel mercato dei PC grazie all'ampia portata di Steam.

Le vendite nette di Electronic Arts sono aumentate del 20,7% a 1,46 miliardi di dollari nel primo trimestre fiscale.

La guidance del management parla di un fatturato per l'intero anno di 5,63 miliardi di dollari, che rappresenta un aumento dell'1,6% rispetto al periodo dell'anno precedente.

Electronic Arts è matura e gli investitori non dovrebbero aspettarsi una crescita vertiginosa dei ricavi in ​futuro.

I profitti costanti e la bassa valutazione dell'azienda, fanno del titolo un modo eccellente per scommettere su un settore forte a un prezzo accessibile.