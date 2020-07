Nessun rimpasto ma commissariamento sulla riapertura della scuola. Per l'opposizione (e forse anche per una parte della maggioranza) Lucia Azzolina va bocciata. Per Conte tutti rimangono al proprio posto. L'emergenza sanitaria ha messo tutti in difficoltà e il ministro dell'Istruzione non fa eccezione: le gaffe, i dietrofront, le smentite, le polemiche e le bufale che la riguardano.

INIZIA A FARE TRADING CON SOLI 100€. Per maggiori informazioni su come attivare la LEVA 1:30 - SCOPRI QUI .

“Azzolina bocciata commissariata, va licenziata”. Il ministero dell’Istruzione è al lavoro per studiare i protocolli sanitari da attuare per la ripresa della scuola a settembre. Tuttavia, la sua popolarità è sempre più in picchiata: l’opposizione continua a schierarsi contro di lei, chiedendone la rimozione dal dicastero, vedi lo striscione apparso in Aula in questi giorni che segue, di fatto, quello esposto un mese fa con il medesimo messaggio.

Ma anche il Partito Democratico e Italia Viva sostengono da tempo un rimpasto mirato proprio alla sostituzione del ministro Lucia Azzolina. Dopo varie dichiarazione di Giuseppe Conte: “Nessuno si muove dal posto in cui sta, ci manca solo che in questo momento ci mettiamo a sostituire le persone” in qualche modo il premier ha iniziato a cedere alle pressioni. Vedi l’indicazione di Domenico Arcuri al ruolo di commissario per la riapertura della scuola.

Azzolina: il capo dell’istruzione sono ancora io

Durante la contestazione della Lega, avvenuta in Senato, con tanto di esposizione della scritta "Azzolina bocciata, va licenziata", slogan poi ripreso su Twitter da Salvini ("probabilmente non ha neanche la terza media" aveva detto Azzolina rivolgendosi al leader del Carroccio un mese fa) il ministro dell'Istruzione ha precisato che i poteri commissariali conferiti ad Arcuri dal decreto semplificazioni in arrivo si limiteranno ai soli acquisti delle dotazioni strumentali, eventualmente necessarie a contenere e contrastare l’emergenza nelle istituzioni scolastiche.

Come a dire: io prendo le decisioni, Arcuri si occuperà degli aspetti più pratici. Dotazioni, peraltro, che Azzolina ha già annunciato nel corso delle ultime settimane, molte delle quali criticate, alcune ritirate, poi riproposte: insomma, un dietrofront dopo l’altro.

Le idee di Azzolina per la scuola? "Bocciate"

I divisori in plexiglass per ogni banco sono stati i primi a essere valutati dal ministro Azzolina per la ripresa della scuola, era l’inizio del mese di giugno. Periodo in cui già sindacati, rappresentanti degli istituti scolastici e Regioni lamentavano forti ritardi per l’adozione di una strategia chiara sulla ripresa delle lezioni.

Una soluzione però che non ha convinto sin da subito. Il progetto iniziale infatti prevedeva delle vere e proprie “gabbie” per gli studenti, non proprio il massimo. Tant’è che c’è stato subito il dietrofront da parte di Lucia Azzolina, una settimana dopo, sostenendo che: “Nessuno del comitato tecnico scientifico né del ministero ha mai immaginato di utilizzare a scuola i divisori in plexiglass in strutture simile a gabbie”.

Azzolina, riapertura scuola: si può sapere quando si ricomincia?

L’apertura della scuola a settembre è sempre stato un altro dei punti “mobili” del ministro Azzolina. Già, mobili, non fissi. Perché inizialmente era prevista per il primo del mese, la ripresa delle lezioni è stata poi posticipata al 14 settembre, data proposta a metà del mese di giugno, anche in questo caso, per molti, una mossa arrivata troppo in ritardo.

Dunque, 14 settembre scuole aperte in tutte le regioni? Anzi no. Non per tutte. Bolzano aprirà prima, il 7 settembre. Il Veneto vuole ricominciare l’11. Il Sud riparte invece più tardi di tutti: 24 settembre.

Azzolina, riapertura scuole: tamponi o test sierologici?

Altri punti interrogativi riguardavano (e riguardano) i termoscanner e i tamponi, da utilizzare sugli studenti e/o sul personale scolastico. In questo senso Azzolina ha provato a spiegare le novità durante la trasmissione su La7 “In Onda”. I test consisteranno in una puntura sul dito (niente prelievo) e verranno svolti dai medici di famiglia e dai dipartimenti territoriali di prevenzione su tutto il personale che darà il proprio assenso. Dunque, test sierologici, che Domenico Arcuri dovrà reperire per almeno 2 milioni di unità, per renderli disponibili il 10 di agosto.

Per gli studenti è in corso di valutazione l’esame della saliva da svolgere a campione. Tuttavia, prima di entrare in classe, il personale della scuola (e anche un campione di studenti) verrà sottoposto a test sierologici volontari. Insomma, anche in questo caso, la situazione è ancora piuttosto confusa.

Le mascherine e le classi, l’altro punto dolente della scuola

Un'altra delle ultime novità è che non ci sarà l’obbligo di mascherina al banco. Tuttavia ne serviranno dieci milioni al giorno da mettere a disposizione degli istituti. Obbligatorie durante gli spostamenti e in generale quando non si è seduti in classe. Anche in questo caso, una sorta di dietrofront da parte di Lucia Azzolina e il Cts. Perché inizialmente, l’obbligatorietà prevista era per gli studenti dai sei anni in su.

E poi, la distanza di sicurezza: il metro andrà calcolato da bocca a bocca, ma da seduti, e quindi in maniera statica. Mentre la distanza dalla cattedra dovrà essere di due metri rispetto ai primi banchi, tutti rigorosamente monoposto. Smentita, ma forse non del tutto, l'ipotesi dei corridoi a senso unico.

Azzolina e la maturità tra prove orale su zoom e 6 politico

Molto si è discusso della formula scelta da Azzolina sulla maturità. Prima doveva essere scritta e orale da remoto, quasi a completare il percorso avviato durante il lockdown con la famosa dad, didattica a distanza. Poi il dietrofront, l’ennesimo: la prova orale si farà dal vivo. Infine il “sei” politico a tutti. Nessuna bocciatura anzi no. Una bufala, come il plexiglass a scuola salvo poi reintrodurlo, promettendo anche voti alti per chi se li merita.

Il software di Azzolina per la scuola: l’abbiamo inventato noi!

Per molti, l’uscita più imbarazzante è stata quella relativa al “software”. Quale software? Quello annunciato da Lucia Azzolina una decina di giorni fa: “Abbiamo creato un software che prima non esisteva. Non avevamo un software che ci dicesse esattamente quanti metri quadrati abbiamo per ogni singola classe delle nostre scuole. Adesso ce l'abbiamo. E lo abbiamo creato noi”.

Come a dire: addio planimetrie e catasto, adesso ci pensiamo noi, con tanto di presa in giro dell’attore e personaggio tv Luca Bizzarri: “Una stron..ta, però non puoi dire una stron..ta ogni tre giorni”.

Scuola, aspettando misure ufficiali, ecco... il bikini di Azzolina

Tornando alla scuola, che poi è l’argomento più importante e delicato, premesso che in fondo è anche comprensibile che le ipotesi di giugno possano essere state sottoposte a revisioni il mese successivo, con l’emergenza sanitaria in continua evoluzione, gli incontri interlocutori con sindacati e presidi prima, e con regioni ed enti locali poi, non hanno portato a nulla di definitivo.

In attesa di misure concrete, i giornali si sono concentrati su alcuni giorni di relax del ministro, ovviamente concentrandosi sul bikini di Azzolina. Che, manco a dirlo, ha diviso, ovviamente, l'opinione pubblica.