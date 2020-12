Nonostante la campagna dell'amministrazione di Donald Trump contro Pechino, nonostante due anni passati in guerra a colpi di dazi e ritorsioni, nel 2020 rimbalza l'export della Cina in Usa. Anche l'arrivo imprevisto della pandemia di coronavirus non ha fatto altro che sostenere gli scambi, grazie al boom della domanda di prodotti sanitari come mascherine e grazie all'impennata degli acquisti di elettronica. Tendenza che, come nota il New York Times, è stata confermata dai dati sugli scambi commerciali relativi al mese di novembre: con un rimbalzo del 46,1% annuo per le importazioni di beni cinesi in Usa, al record di 51,98 miliardi di dollari.

Deluse le aspettative Usa. La pandemia ha aiutato la Cina

Per capire meglio la portata del risultato basta considerare che lo scorso mese il rimbalzo delle esportazioni dalla Cina in tutto il mondo ovviamente c'è stato ma su un livello decisamente più basso, ovvero il 21,1% annuo (comunque in ulteriore accelerazione rispetto all'11,4% di ottobre e al 9,9% di settembre). Il dato, che segna il sesto mese consecutivo d'espansione dopo la contrazione del 3,3% di maggio, si confronta con l'incremento del 12,0% del consensus del Wall Street Journal e si attesta sui massimi del 44,5% registrati nel febbraio 2018. La performance delle importazioni di merci made in China in Usa "ha deluso le aspettative dei politici americani di entrambe le parti, che a inizio anno avevano previsto che la pandemia sarebbe stata un momento per ridurre il commercio con la Cina e riportare finalmente le fabbriche negli Stati Uniti", ha scritto il quotidiano newyorkese.

Gli americani bloccati in casa hanno acquisto più prodotti cinesi

"L'aumento delle importazioni è un altro sottoprodotto del Covid-19, con gli americani che hanno canalizzato il denaro che avrebbero potuto spendere per vacanze, film e pasti al ristorante", sottolinea il New York Times, su articoli come nuovi impianti d'illuminazione per case trasformate in uffici, attrezzature per seminterrati diventati palestre e giocattoli per intrattenere i loro bambini. Articoli che, quasi sempre, sono prodotti in Cina. E la tendenza rappresenta una sconfitta su tutti i fronti per Trump. Non c'è infatti alcuna indicazione sul fatto che la supply chain globale stia tornando in Usa, nonostante l'introduzione di dazi su oltre 360 miliardi di dollari di merci cinesi. E in realtà il perdurare degli effetti della pandemia in Usa, come per altro in tutto il mondo occidentale, "non ha che rafforzato", scrive ancora il New York Times, la leadership di Pechino nel manifatturiero.

(Raffaele Rovati)