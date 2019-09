C'eravamo lasciati con un clima positivo venerdì. Wall Street aveva terminato la settimana sopra 3.000, l'Eurostoxx 50 aveva fatto la chiusura più elevata da maggio 2018, e i bonds e gli altri asset rifugio avevano perso vistosamente terreno.

Ma, nel week end, un evento imprevedibile ha portato scompiglio sui mercati. Un attacco portato con droni agli impianti produttivi della Compagnia petrolifera Aramco ha, secondo alcune stime, causato quella che è la più grossa perdita di produzione della storia, superiore a quella dovuta alla guerra del golfo. I numeri parlano di 5.7 mln di barili in meno, pari al 5% della produzione mondiale. Il gap potrebbe essere parzialmente colmato ricorrendo a scorte e capacità inutilizzata. E' probabile, poi, che all'Opec e affini (Russia) saranno meno fiscali con le quote. Infine, secondo quanto riportato da Bloomberg, parte della produzione potrà essere ripristinata nel volgere di giorni, e l'Aramco ha comunicato che fornirà un aggiornamento più preciso nel volgere di 48 ore. In generale, con il mondo in cronico eccesso di capacità produttiva, parliamo comunque di una distorsione temporanea, i cui effetti dovrebbero riassorbirsi in tempi non troppo lunghi.

Detto questo, all'effetto sul greggio, bisogna sommare anche l'impatto geopolitico, con Trump che già minaccia di sanzionare l'Iran, dovesse emergere che, dietro i ribelli Houti, che hanno rivendicato l'attacco, ci dovesse essere la mano iraniana (anche se per il momento l'Arabia si è astenut adall'accusarli apertamente).

In ogni caso, l'apertura delle contrattazioni ha visto il petrolio aprire in gap del 16%, sfiorando il 20% di guadagno, prima di vedere qualche vendita, che lo ha riportato sotto il 10% per l'apertura europea.