Banca Carige continua a rimanere quotidianamente al centro di indiscrezioni e smentite relative al suo salvataggio che si conferma decisamente travagliato e ancora lontano dall'approdare ad una soluzione.

Banca Carige: Ubi Banca smentisce ipotesi aggregative

Questa mattina Ubi Banca ha diffuso una breve nota per screditare gli ultimi rumors riportati da Repubblica, precisando che qualsiasi ipotesi aggregativa con la banca ligure è destituita di fondamento.

Un'indicazione ribadita anche dall'AD di UBI Banca, Victor Massiah, il quale parlando a margine della CEO conference organizzata da Mediobanca, ha definito infondata la notizia di un'aggregazione allo studio tra i due gruppi.

Il manager ha inoltre affermato che a suo dire non ci sono le condizioni perchè la partita Carige possa concludersi con un salvataggio simile a quello con cui nell'estate di due anni fa Intesa Sanpaolo ha conquistato Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza.

Massiah ha riferito di non essere a conoscenza di eventuali ipotesi di questo tipo per Banca Carige, aggiungendo che non sembra ci siano le condizioni per farlo, ma in gni caso questo bisogna chiederlo al Governo.

Banca Carige: il Fitd respinge proposta Apollo, ma il fondo rilancia

Intanto, non più tardi di ieri pomeriggio lo Schema volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, dopo un attento esame della situazione e delle prospettive di Banca Carige, ha fatto sapere di non poter accogliere l'ipotesi di intervento prospettata dal fondo Apollo.

Quest'ultimo però proprio ieri in serata, dopo la bocciatura della bozza preliminare della scorsa settimana, ha inviato una nuova proposta che, stando a quanto scrive Milano Finanza, sarebbe migliorativa rispetto alla precedente, e quindi potrebbe far rientrare il fondo di private equity nella partita.