A venti giorni dalla scadenza per il salvataggio di Banca Carige imposta dalla Bce con l'ultima proroga, restano ancora diversi dubbi sul piano per rilanciare l'istituto ligure commissariato a gennaio scorso.

Banca Carige salvataggio, Reuters: il governo in difficoltà

In queste ore, fonti dell'agenzia Reuters rivelano che il governo italiano sta facendo fatica a mettere a punto un piano di salvataggio per l'istituto ligure e scongiurare così lo scenario di una messa in liquidazione.

Banca Carige, al piano Fitd mancano 300 milioni

Le difficoltà riguardano la soluzione di "sistema" alla quale sta lavorando il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Secondo il piano più recente, il grosso dell’investimento arriverà dallo Fitd, tramite la conversione in equity del un bond subordinato da 320 milioni sottoscritto nell'autunno scorso e un'ulteriore iniezione di 200 milioni di euro: mancano però ancora all'appello circa 300 milioni, e in questa prospettiva potrebbero dare una mano due istituti pubblici - Credito Sportivo e Mediocredito Centrale - ma anche il polo trentino Cassa Centrale Banca.

Banca Carige, Mf: piano Cassa Centrale sotto la lente BCE

A questo riguardo, oggi Milano Finanza, nel confermare che la pista principale al momento battuta è quella a cui sta lavorando il Fitd, segnala che proprio Cassa Centrale sarebbe il "potenziale investitore industriale" cui sta guardando l'organo guidato da Salvatore Maccarone.