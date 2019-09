Banca Carige: una liquidazione coatta, in caso di no dell'assemblea al piano di salvataggio, costerebbe alle banche riunite nel Fitd 9 miliardi.

Lo scenario di un'eventuale messa in liquidazione di Banca Carige costerebbe alle banche riunite nel Fondo Interbancario per la tutela dei depositi qualcosa come 9 miliardi di euro.

Banca Carige: liquidazione costa alle banche del Fitd 9 miliardi

Sono le stime che circolano sulla stampa questa mattina, ed effettuate sulla base della normativa sulla protezione dei depositi fino a 100mila euro, in vista della cruciale assemblea del 20 settembre in cui i soci dell'istituto ligure dovranno dare il loro via libera al piano di salvataggio messo a punto dal veicolo guidato da Salvatore Maccarone.

Carige, Stampa: cosa succede in caso di liquidazione coatta

"In caso di liquidazione coatta", scrive oggi la Stampa, "la tutela riguarda depositi in conto corrente, depositi vincolati, certificati di deposito, libretti di risparmio e assegni circolari. Decretata la liquidazione, una banca può essere ceduta a un prezzo simbolico e con garanzie statali, come accadde a Popolare di Vicenza e Veneto Banca, passate a Intesa nel 2017."

Banca Carige: la freddezza dei Malacalza sulla ricapitalizzazione

Ad alimentare il dibattito sugli scenari alternativi relativi alla sorte di Carige sono ancora, come già emerso nei giorni scorsi, le incognite sulla posizione della famiglia Malacalza, attualmente primo socio di Carige, che non ha ancora sciolto le riserve sulla ricapitalizzazione e in caso di no farebbe saltare l'operazione come già avvenuto nel dicembre 2018.