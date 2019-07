Nuove indiscrezioni di stampa sul dossier del salvataggio di Banca Carige.

Banca Carige: salgono le stime sull'aumento di capitale

Secondo quanto scrive oggi il Sole 24 Ore, sono salite ancora le stime sul fabbisogno di capitale necessario per mettere in sicurezza l'istituto, commissariato da gennaio e in attesa di un piano che ne eviti la messa in liquidazione: ad oggi, la cifra era già salita da 630 a circa 800 milioni, ma secondo fonti di ambienti finanziari citati dal quotidiano si potrebbe anche arrivare a una somma non lontana dai 900 milioni

Carige: il ruolo di Cassa Centrale nel salvataggio

Il Sole precisa che non si tratta di stime definitive, che arriveranno solo con la finalizzazione del nuovo business plan e una volta che sarà completato il puzzle dei soggetti partecipanti all'operazione, studiata in questi giorni dal Fondo Interbancario di tutela dei Depositi.

Resta in evidenza in particolare il ruolo di Cassa Centrale Banca, che come emerso nei giorni scorsi è al momento il potenziale investitore industriale cui sta guardando il Fitd: il polo trentino potrebbe entrare nel capitale con una quota attorno al 10% destinata a salire successivamente.

Banca Carige: l'intervento di Sga sui crediti deteriorati

C'è poi da considerare come si agirà rispetto alla richiesta del regolatore di attuare una definitiva pulizia dei bilanci dell'istituto. Un ruolo chiave giochérà in questa prospettiva Sga: la società controllata dal Tesoro potrebbe acquistare 3,3 dei 3,5 miliardi di crediti deteriorati in pancia a Carige. "Sga" scrive il quotidiano di Confindustria, "interverrebbe anche fornendo una garanzia sui crediti in bonis, a fronte della quale dovrebbe essere pagato un corrispettivo a prezzo di mercato.