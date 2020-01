Banca Monte Paschi perde quota dopo tre sedute consecutive in salita, senza trovare sostegno nelle ultime indiscrezioni. Le considerazioni degli analisti.

In linea con la negativa intonazione che sta interessando Piazza Affari, la seduta odierna non sta riservando nulla di buono per Banca Monte Paschi.

Banca MPS: il semaforo scatta sul rosso dopo tre rialzi di fila

Il titolo, reduce da tre sessioni consecutive in rialzo, dopo aver chiuso quella di venerdì scorso con un progresso di un punto percentuale, quest'oggi cede il passo alle vendite.

Banca Monte Paschi continua a viaggiare a poca distanza dai minimi intraday, presentandosi negli ultimi minuti a 1,362 euro, con un ribasso del 2,3% e oltre 1 milione di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,2 milioni di pezzi.

Banca MPS: vicino accordo con UE su maxi cessione NPL

Il titolo non riesce a beneficiare in alcun modo delle indiscrezioni riportate dal Messaggero, secondo cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Commissione Europea sarebbero vicini a trovare un punto di incontro nell'ambito del negoziato sull'operazione di de-risking relativa a Banca Monte Paschi e propedeutica all'uscita del Tesoro dalla banca senese, prevista entro il prossimo anno.

Sarebbe vicino dunque l'accordo sulla maxi cessione di non performing loans, per circa 10 miliardi di euro, ad Amco, la società di servicing controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.